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Строительство и реконструкцию развязки МКАД с Липецкой улицей начнут в 2017 году
18 марта 2017 г. | Время публикации 16:37
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Строительство и реконструкция развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы на юге Москвы начнется в 2017 году и продлится порядка двух лет, сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Он добавил, что до конца года планируется завершить основной объем работ по развязке на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей.

"Было принято решение о строительстве и реконструкции развязки на улице Липецкой в связи с сильной загруженностью. Активно этим занимаемся, разыгрываем конкурс. В этом году приступаем к строительству, два года времени, в пределах 24-28 месяцев хотим эту работу закончить. У нас есть еще небольшая развязка на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД, сейчас разыграли на нее конкурс и взяли проект в работу", – сказал Хуснуллин.
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