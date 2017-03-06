Строительство и реконструкцию развязки МКАД с Липецкой улицей начнут в 2017 году Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



"Было принято решение о строительстве и реконструкции развязки на улице Липецкой в связи с сильной загруженностью. Активно этим занимаемся, разыгрываем конкурс. В этом году приступаем к строительству, два года времени, в пределах 24-28 месяцев хотим эту работу закончить. У нас есть еще небольшая развязка на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД, сейчас разыграли на нее конкурс и взяли проект в работу", – сказал Хуснуллин. Строительство и реконструкция развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы на юге Москвы начнется в 2017 году и продлится порядка двух лет, сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Он добавил, что до конца года планируется завершить основной объем работ по развязке на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей."Было принято решение о строительстве и реконструкции развязки на улице Липецкой в связи с сильной загруженностью. Активно этим занимаемся, разыгрываем конкурс. В этом году приступаем к строительству, два года времени, в пределах 24-28 месяцев хотим эту работу закончить. У нас есть еще небольшая развязка на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД, сейчас разыграли на нее конкурс и взяли проект в работу", – сказал Хуснуллин.



Предыдущая статья | Следующая статья

