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Более 200 человек были эвакуированы с Курского вокзала из-за сообщения об угрозе взрыва
18 марта 2017 г. | Время публикации 10:00 | Последние изменения 10:12
Рубрики: Происшествия, Общество  
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Moscow-Live.ru
В ночь на субботу, 18 марта, более 200 человек было эвакуировано из здания Курского вокзала после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. "Неизвестный позвонил в службу "02" и сообщил о взрывном устройстве в здании Курского вокзала Москвы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и бригады скорой помощи. Из здания железнодорожного комплекса эвакуировано более 200 человек, кинологи приступили к осмотру помещений вокзала", – сказал собеседник агентства.

Около 6 часов утра стало понятно, что информация об угрозе взрыва на Курском вокзале не нашла подтверждения, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. "В ходе проверки взрывных устройств на территории вокзала обнаружено не было", – сказал собеседник агентства. По его словам, вокзал работает в обычном режиме, эвакуированные люди вернулись в здание.

Полиция ищет злоумышленника, который сделал ложное сообщение о взрывном устройстве на Курском вокзале Москвы, в связи с чем из железнодорожного комплекса проводилась эвакуация людей, сообщает ТАСС. В пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО отметили, что инцидент на движение поездов не повлиял.
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Суббота, 18 марта 2017 г. // Последняя новость 18:39
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