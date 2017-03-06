Пьяный мужчина захватил заложницу на юго-западе Москвы

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения захватил девушку на юго-западе Москвы, сообщил телеканал РЕН ТВ
. Инцидент произошел в квартире 11 дома на Старобитцевской улице.
По сообщениям очевидцев, мужчина сильно пьян. По предварительным данным, мужчина поссорился с девушкой и привез ее к себе домой. Там он ее насильно удерживал и угрожал расправой. Прибывшие на место происшествия полицейские смогли уговорить мужчину открыть дверь в квартиру. Сотрудники опросили участников инцидента. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.