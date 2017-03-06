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Станция метро "Нагатинский затон" на юге Москвы будет открыта в 2020 году
18 марта 2017 г. | Время публикации 15:28
Рубрики: Метрополитен  
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Департамент градостроительной политики города Москвы
Недавно было принято решение о строительстве дополнительной станции метро на Третьем пересадочном контуре (ТПК) в районе Нагатинский затон, сообщил "Интерфаксу" в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Новая станция "Нагатинский затон" будет расположена на южном участке ТПК, на перегоне между станциями "Кленовый бульвар" и "Печатники". Строительство планируется завершить в 2020 году", – сказал Хуснуллин.

По его словам, станция будет расположена рядом с бывшей территорией судостроительного завода на берегу Москвы-реки. "Здесь будет организован небольшой ТПУ (транспортно-пересадочный узел), который объединит пассажиропотоки с автобусов и метро", – добавил он.
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