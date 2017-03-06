На территории бывшего завода ЗИЛ в Москве произошел пожар Городская инфраструктура Рубрики: Происшествия

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Информацию о пожаре изданию подтвердил источник в столичном управлении МЧС. Отмечается, что пострадавших в результате возгорания нет. По данным экстренных служб, пожар в заброшенном здании на территории 20 квадратных метров вызвал сильное задымление из-за битумных отложений. В настоящее время возгорание ликвидировано. В районе Новоданиловской набережной в Москве, на территории заброшенного здания бывшего Завода имени Лихачева в субботу произошло возгорание мусора, передает телеканал 360 со ссылкой на портал Nation News.Информацию о пожаре изданию подтвердил источник в столичном управлении МЧС. Отмечается, что пострадавших в результате возгорания нет. По данным экстренных служб, пожар в заброшенном здании на территории 20 квадратных метров вызвал сильное задымление из-за битумных отложений. В настоящее время возгорание ликвидировано.



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