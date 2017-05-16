Комиссия ОП РФ обратится в прокуратуру по факту сноса дома на Малой Бронной

Комиссия по социальной политике Общественной палаты России направит запрос в Генеральную прокуратуру по факту сносу дома XVIII века на улице Малая Бронная
. Об этом сообщил порталу "Накануне"
заместитель председателя комиссии Георгий Федоров.
"Снос дома номер 15Б по улице Малая Бронная - вопиющий случай. Дело в том, что это дом XVIII века, он пережил нашествие Наполеона и пожар 1812 года, и вот в мае 2017 года его варварски снесли. На основании той информации, которую мы получили в ходе круглого стола, сегодня мы направим запрос в Генеральную прокуратуру. Дело может идти о подлоге документов, преступной халатности и коррупции",- сказал Федоров. Он отметил, что этот вопрос также поднимут на митинге 27 мая.
Накануне в Общественной палате состоялся круглый стол, на котором депутат совета депутатов Пресненского муниципального округа Елена Ткач сообщила, что в документации год постройки усадьбы с 1842 года сменился на 1969 год.
"1969 год не указан даже на этапах, когда проходила реконструкция или перестройка здания, - отметила депутат и зачитала документы, - "Малая Бронная 15Б отнесено к исторически ценным градооформирующим объектам, для данного участка предусмотрено ограничение высотной отметки зданий – 16 метров". А у нас появляется цифра 28 метров. В градостроительном плане земельного участка (ГПЗУ) участок, который ранее был обозначен как нежилой, стал называться "среднеэтажной жилой постройки". Здесь же сказано, что это здание 1969 года постройки. Откуда взялся этот год, неясно. При этом в приказе руководителя департамента культурного наследия Емельянова об отказе в включении здания в реестр, указано, что это здание 1840-1880 годов. То есть человек знал о том, когда этот дом был построен, но потом спокойно подписывал, что это 1969 год. Я не могу понять, то ли люди некомпетентны, то ли в этом есть коррупционная составляющая и сговор".
Кроме того, строительство нового дома вблизи двух детских садов угрожает безопасности детей. Как рассказала жительница одного из близлежащих домов Анастасия Морозова, новое здание будет примыкать к детсаду и нарушит его освещенность. Представители местной власти не смогли внятно прокомментировать, как застройщик получил разрешение на снос здания по Малой Бронной и дальнейшее строительство.
Представитель компании-собственника участка земли заявил, что компания получила всю разрешительную документацию на снос, а в департаменте градостроительной политики уточнили, что дом юридически не является памятником архитектуры
или историческим зданием. Как заявил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, здание, которое называют дворцом и главным домом усадьбы, за две недели до сноса было в руинированном состоянии.
Усадьба, по его словам, была снесена еще в 1842 году, когда Анна Николаевна Неклюдова продала этот земельный участок для обустройства Московской городской больницы. Главный дом усадьбы был приспособлен под больничный корпус и после 50-летнего пребывания в нем больницы неоднократно перестраивался. По словам главы Мосгорнаследия, здание перестаивалось шесть раз и было уничтожено пожаром, поэтому "брать под охрану фактически нечего".