Комиссия ОП РФ обратится в прокуратуру по факту сноса дома на Малой Бронной

11 мая 2017 г. Мосгорнаследие: разрушенный дом на Малой Бронной не был ценным, настоящую усадьбу снесли еще в 1842 году

Власти Москвы не будут больше обсуждать статус здания на Малой Бронной, 15Б, со скандалом снесенного в праздники. Глава Мосгорнаследия заявил, что оно шесть раз перестраивалось и было "уничтожено пожаром", поэтому "брать под охрану фактически нечего".