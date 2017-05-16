Май нынешнего года стал самым холодным с начала века

10 мая 2017 г. День Победы в 2017 году стал самым холодным за всю послевоенную историю

Температура воздуха в столице 9 мая поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля. Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 года. Холодно будет и в начале короткой рабочей недели.