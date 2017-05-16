]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
мая
pda
Поиск
Архив

Май нынешнего года стал самым холодным с начала века
18 мая 2017 г. | Время публикации 11:36 | Последние изменения 12:06
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Май в Москве в этом году стал самым холодным с начала XXI века, сообщает портал "Метеоновости". По данным синоптиков, в отдельные дни мая отрицательные аномалии температуры достигали 9-10 градусов. В минувшие сутки среднесуточная температура отстала от нормы на 6,1 градуса.

Средняя температура за 17 прошедших дней составляет плюс 8,5 градусов. Самым холодным май был в 1918 году, когда средняя температура месяца составила плюс 6,4 градуса. Последний раз такая низкая температура месяца отмечалась в мае 1980 года, а в этом столетии май 2017 года пока остается самым холодным.

По данным сайта "Метеовести", сегодняшний день станет переломным, в Москве будет преобладать солнечная погода без существенных осадков, хотя на юге и востоке области, из-за перемещающегося по южным границам Центрального региона атмосферного фронта, будет преобладать облачная погода, а кое-где могут пройти небольшие дожди. После полудня воздух в столице прогреется до 17-19 градусов тепла, в Подмосковье до 15-20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
День Победы в 2017 году стал самым холодным за всю послевоенную историю
10 мая 2017 г.
День Победы в 2017 году стал самым холодным за всю послевоенную историю
Температура воздуха в столице 9 мая поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля. Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 года. Холодно будет и в начале короткой рабочей недели.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.05.2017   16:06
6
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 18 мая 2017 г. // Последняя новость 15:41
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>