Май нынешнего года стал самым холодным с начала века

Май в Москве в этом году стал самым холодным с начала XXI века, сообщает портал "Метеоновости"
. По данным синоптиков, в отдельные дни мая отрицательные аномалии температуры достигали 9-10 градусов. В минувшие сутки среднесуточная температура отстала от нормы на 6,1 градуса.
Средняя температура за 17 прошедших дней составляет плюс 8,5 градусов. Самым холодным май был в 1918 году, когда средняя температура месяца составила плюс 6,4 градуса. Последний раз такая низкая температура месяца отмечалась в мае 1980 года, а в этом столетии май 2017 года пока остается самым холодным.
По данным сайта "Метеовести"
, сегодняшний день станет переломным, в Москве будет преобладать солнечная погода без существенных осадков, хотя на юге и востоке области, из-за перемещающегося по южным границам Центрального региона атмосферного фронта, будет преобладать облачная погода, а кое-где могут пройти небольшие дожди. После полудня воздух в столице прогреется до 17-19 градусов тепла, в Подмосковье до 15-20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.