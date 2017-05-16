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В Подмосковье начали разбатывать проект станции метро в Мытищах
18 мая 2017 г. | Время публикации 15:07 | Последние изменения 16:00
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Началась разработка проекта планировки территории для строительства станции метро в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

"Я обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным такую возможность. И знаю, что Москва уже приступила к разработке проекта планировки территории для строительства станции метро в Мытищах", — сказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Разговоры о продлении Калужско-Рижской линии метро до Мытищ ведутся в столице с 2008 года, а построить станцию метро обещали еще к 2015-2016 году, однако этого так и не было сделано. В 2014 году станцию метро предложила построить российская инвестиционная компания, но власти отклонили этот проект, заявив, что одна станция проблем не решает.

В феврале прошлого года столичные власти говорили о планах построить линию метрополитена до Мытищ после 2025 года, а затем протянуть ее до Пушкино и Королева, однако позже заявили, что появление подземки в Мытищах затянется по меньшей мере до 2030 года. Предполагается строительство новой линии от Второго кольца, которая пройдет через Ярославский район, с остановками в районе МГСУ, будущего ТПУ около железнодорожной платформы "Северянин", в Мытищах и конечной станцией в Королеве. Сколько будет станций, пока не ясно, но известно, что общая протяженность этой линии составит около 20 километров.
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