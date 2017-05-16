В Подмосковье начали разбатывать проект станции метро в Мытищах

22 марта 2017 г. Метро в Мытищах и Балашихе появится не раньше, чем через 13 лет

Столичные власти отметили, что участок метро в Мытищах "очень нужен", но имевшиеся ранее планы на этот счет нереализуемы. Согласно новой концепции, до Мытищ протянется новая линия метро от строящегося Третьего пересадочного контура.