Дети с именами Офелия, Ахиллес и Франческа родились в столице с начала года Рубрики: Общество

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Как пояснили в пресс-службе управления ЗАГС по Москве, редкими экзотическими именами детей называют как иностранные семьи, для которых эти имена привычны, так и россияне, которые хотят, чтобы их ребенок выделялся необычным именем. Также горожане в выборе необычного имени все чаще обращаются к традиционным



Что касается топ-10 популярных имен, то он мало изменился. Как и в 2016 году, на первом месте среди мужских имен - имя Александр, на второе место вышло имя Михаил, Артем сохранил третью строчку в рейтинге. На четвертом месте - Данила (Даниил, Данил). Максим, который в прошлом и позапрошлом году занимал второе место, опустился сразу на пятую позицию. Далее идут Иван, Дмитрий, Кирилл, Тимофей и Егор.



Тройка лидеров среди женских имен в Москве осталась неизменной с 2015 года. На первом месте, как и прежде, Софья или София (так назвали 925 девочек), на втором - Мария (638 младенцев), на третьем - Анна (580). На четвертое место впервые вырвалась Алиса. Этим именем назвали 517 девочек. По итогам прошлого года Алиса была на седьмом месте. Анастасия сохранила пятую строчку, Полина - шестую. Далее идут Виктория и Александра. В топ-10 также вернулись Ксения и Екатерина, которые в прошлом году занимали места в двадцатке. Окончательно сказать, какие имена наиболее популярны среди москвичей в 2017 году, можно будет в январе-феврале следующего года, когда подведут итоговую статистику. В столичном Управлении ЗАГС рассказали о необычных именах, которые получили московские новорожденные в первом квартале 2017 года. Так, на свет появились Лавр и Ахиллес, Потап и два Фомы. Одна девочка получила имя Ума, также в столице родились две Офелии, две Серены и две Юноны. Среди редких имен - Элизабет, Франческа, Паола, Джулия и Ирис, а также популярное некогда имя Зинаида. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии Как пояснили в пресс-службе управления ЗАГС по Москве, редкими экзотическими именами детей называют как иностранные семьи, для которых эти имена привычны, так и россияне, которые хотят, чтобы их ребенок выделялся необычным именем. Также горожане в выборе необычного имени все чаще обращаются к традиционным славянским и греческим вариантам Что касается топ-10 популярных имен, то он мало изменился. Как и в 2016 году, на первом месте среди мужских имен - имя Александр, на второе место вышло имя Михаил, Артем сохранил третью строчку в рейтинге. На четвертом месте - Данила (Даниил, Данил). Максим, который в прошлом и позапрошлом году занимал второе место, опустился сразу на пятую позицию. Далее идут Иван, Дмитрий, Кирилл, Тимофей и Егор.Тройка лидеров среди женских имен в Москве осталась неизменной с 2015 года. На первом месте, как и прежде, Софья или София (так назвали 925 девочек), на втором - Мария (638 младенцев), на третьем - Анна (580). На четвертое место впервые вырвалась Алиса. Этим именем назвали 517 девочек. По итогам прошлого года Алиса была на седьмом месте. Анастасия сохранила пятую строчку, Полина - шестую. Далее идут Виктория и Александра. В топ-10 также вернулись Ксения и Екатерина, которые в прошлом году занимали места в двадцатке. Окончательно сказать, какие имена наиболее популярны среди москвичей в 2017 году, можно будет в январе-феврале следующего года, когда подведут итоговую статистику.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 30 января 2017 г. Самыми необычными именами новорожденных в прошлом году стали Цезарь, Евстигней и Всеслава

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