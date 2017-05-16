На полицейского завели уголовное дело после избиения москвички за видеосъемку Рубрики: Происшествия

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Когда женщина попыталась снять противоправные действия полицейского на видеокамеру мобильного телефона, тот ударил ее по лицу и ногой выбил мобильный телефон. Женщина упала, ударившись кистью правой руки, и получила перелом пальца. Действия 29-летнего полицейского Николая Рычагова попали на камерами видеонаблюдения у подъездов. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий. Расследование уголовного дела взято на контроль в межрайонной прокуратуре, полицейскому грозит от трех до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. В столице возбуждено уголовное дело против полицейского, ударившего жительницу района Ховрино за видеосъемку. Как сообщается на сайте московской прокуратуры, 5 апреля женщина общалась со своими знакомыми у подъезда дома на Петрозаводской улице. Около 18:45 к подъезду подъехал автомобиль патрульно-постовой службы. Вышедший из машины полицейский "беспричинно стал выражаться нецензурной бранью в адрес присутствующих, а также применять к ним физическую силу", говорится в сообщении.Когда женщина попыталась снять противоправные действия полицейского на видеокамеру мобильного телефона, тот ударил ее по лицу и ногой выбил мобильный телефон. Женщина упала, ударившись кистью правой руки, и получила перелом пальца. Действия 29-летнего полицейского Николая Рычагова попали на камерами видеонаблюдения у подъездов. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий. Расследование уголовного дела взято на контроль в межрайонной прокуратуре, полицейскому грозит от трех до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.



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