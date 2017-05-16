Мигранты обвинили столичные компании в невыплате двух миллиардов рублей Рубрики: Мигранты

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За полгода к руководству движения "Таджикские трудовые мигранты" обратились около 15 тысяч граждан Таджикистана, стран СНГ и России с просьбой помочь вернуть им невыплаченные работодателями зарплаты. По словам Каромата Шарипова, долги перед трудовыми мигрантами, пожаловавшимися в организацию, только в столичном регионе имеют 96 компаний. В Москве, по подсчетам правозащитников, долг составил 1 миллиард 260 миллионов рублей, в Подмосковье — около миллиарда рублей. Среди фирм-должников есть такие известные стройкомпании, как ООО СК "Горизонт", ООО СК "Глобатек" и другие. Средний долг перед рабочим, как правило, колеблется от 50 до 200 тыс. рублей, так как пострадавшие успевали отработать несколько месяцев перед тем, как им окончательно становилось ясно, что зарплаты они не получат.



Как рассказали в руководстве движения, при приеме работодатели выдавали аванс и обещали определенный оклад, объясняя, что большая его часть будет выплачиваться в конвертах. Часть граждан Таджикистана при этом не заключали контракта, лишаясь таким образом возможности вернуть деньги через суд. Так, строительная компания ООО СК "Горизонт", в частности, строившая авторазвязку рядом со станцией метро "Щелковская", задолжала 2,5 тысячам гражданам из Таджикистана и СНГ в общей сложности более 100 миллионов рублей. Сайт компании находится на реконструкции, а телефоны молчат.



Как рассказал один из работников, с февраля по июль прошлого года проблем с зарплатами не было, однако их выдавали наличными и в строительном вагончике. "В августе начались проблемы с выплатами. Нам заплатили только аванс — по 20 тысяч рублей. Потом мы денег не видели, а трудовые книжки нам вернули с записями, которые были сделаны простым карандашом. Печати организации тоже не было. То есть мы там не числились", - поясняет он.



Дело бывших работников ООО "Горизонт" рассматривалось на заседании комиссии по обеспечению контроля заработной платы работникам строительного комплекса Москвы 28 февраля 2017 года. На ней руководство "Горизонта" предоставило документы о том, что задолженности перед рабочими у них нет: в ведомостях было указано, что с банковских счетов на зарплатные карты перевели минимальную зарплату, однако карточки были далеко не у всех.



В феврале нынешнего года Басманная межрайонная прокуратура Москвы провела проверку по обращениям работников ООО "Горизонт": как выяснилось, с августа 2016 по февраль 2017 года компания задолжала рабочим свыше 10 миллионов рублей. К тому же с ними не оформляли трудовые договоры. А ранее проведенной прокурорской проверкой было установлено, что на данном предприятии имеется задолженность по зарплате в размере более 8,8 миллионов рублей перед работниками, с которыми заключены трудовые договоры. В пресс-службе департамента строительства Москвы заявили, что компании, работающие по госконтрактам, своевременно и в полном объеме получают авансы на организацию строительства объектов. Невыплата и задержка зарплаты компанией "Горизонт" "является уголовным преступлением", против компании возбуждено уголовное дело, в рамках которого рабочие могут потребовать выплаты долгов через суд. Между тем, по мнению работников профсоюзов, количество уголовных дел против нечестных работодателей будет расти. Еще около 800 человек пожаловались на группу компаний "МИЦ", которая реализует ряд проектов на территории Москвы и области. В фирме на официальный запрос о наличии задолженности ответить не смогли. А более 600 строителей станций Третьего пересадочного контура метро пожаловались на ООО СК "Глобатек", которое задолжало им 37 миллионов рублей. В самой фирме заявили, что "очищают задолженность", назвав массовые обращения фальсификацией.



Трудовым мигрантам из Таджикистана и других стран СНГ, работающим в Москве и Московской области, в 2016–2017 годах задолжали около двух миллиардов 260 миллионов рублей. Об этом "Известиям" заявил председатель общероссийского общественного движения "Таджикские трудовые мигранты" Каромат Шарипов. ГСУ Следственного комитета РФ по Москве уже возбудило несколько уголовных дел против фирм, не желающих платить рабочим зарплату.За полгода к руководству движения "Таджикские трудовые мигранты" обратились около 15 тысяч граждан Таджикистана, стран СНГ и России с просьбой помочь вернуть им невыплаченные работодателями зарплаты. По словам Каромата Шарипова, долги перед трудовыми мигрантами, пожаловавшимися в организацию, только в столичном регионе имеют 96 компаний. В Москве, по подсчетам правозащитников, долг составил 1 миллиард 260 миллионов рублей, в Подмосковье — около миллиарда рублей. Среди фирм-должников есть такие известные стройкомпании, как ООО СК "Горизонт", ООО СК "Глобатек" и другие. Средний долг перед рабочим, как правило, колеблется от 50 до 200 тыс. рублей, так как пострадавшие успевали отработать несколько месяцев перед тем, как им окончательно становилось ясно, что зарплаты они не получат.Как рассказали в руководстве движения, при приеме работодатели выдавали аванс и обещали определенный оклад, объясняя, что большая его часть будет выплачиваться в конвертах. Часть граждан Таджикистана при этом не заключали контракта, лишаясь таким образом возможности вернуть деньги через суд. Так, строительная компания ООО СК "Горизонт", в частности, строившая авторазвязку рядом со станцией метро "Щелковская", задолжала 2,5 тысячам гражданам из Таджикистана и СНГ в общей сложности более 100 миллионов рублей. Сайт компании находится на реконструкции, а телефоны молчат.Как рассказал один из работников, с февраля по июль прошлого года проблем с зарплатами не было, однако их выдавали наличными и в строительном вагончике. "В августе начались проблемы с выплатами. Нам заплатили только аванс — по 20 тысяч рублей. Потом мы денег не видели, а трудовые книжки нам вернули с записями, которые были сделаны простым карандашом. Печати организации тоже не было. То есть мы там не числились", - поясняет он.Дело бывших работников ООО "Горизонт" рассматривалось на заседании комиссии по обеспечению контроля заработной платы работникам строительного комплекса Москвы 28 февраля 2017 года. На ней руководство "Горизонта" предоставило документы о том, что задолженности перед рабочими у них нет: в ведомостях было указано, что с банковских счетов на зарплатные карты перевели минимальную зарплату, однако карточки были далеко не у всех.В феврале нынешнего года Басманная межрайонная прокуратура Москвы провела проверку по обращениям работников ООО "Горизонт": как выяснилось, с августа 2016 по февраль 2017 года компания задолжала рабочим свыше 10 миллионов рублей. К тому же с ними не оформляли трудовые договоры. А ранее проведенной прокурорской проверкой было установлено, что на данном предприятии имеется задолженность по зарплате в размере более 8,8 миллионов рублей перед работниками, с которыми заключены трудовые договоры. В пресс-службе департамента строительства Москвы заявили, что компании, работающие по госконтрактам, своевременно и в полном объеме получают авансы на организацию строительства объектов. Невыплата и задержка зарплаты компанией "Горизонт" "является уголовным преступлением", против компании возбуждено уголовное дело, в рамках которого рабочие могут потребовать выплаты долгов через суд. Между тем, по мнению работников профсоюзов, количество уголовных дел против нечестных работодателей будет расти. Еще около 800 человек пожаловались на группу компаний "МИЦ", которая реализует ряд проектов на территории Москвы и области. В фирме на официальный запрос о наличии задолженности ответить не смогли. А более 600 строителей станций Третьего пересадочного контура метро пожаловались на ООО СК "Глобатек", которое задолжало им 37 миллионов рублей. В самой фирме заявили, что "очищают задолженность", назвав массовые обращения фальсификацией.



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