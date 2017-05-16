Ночью в Капотне произошел новый выброс сероводорода

17 мая 2017 г. Прокуратура Москвы начала проверку в связи со сверхнормативным выбросом сероводорода

В МЧС ранее заявили, что датчик, показавший 51-кратное превышение концентрации сероводорода в Капотне, был неисправным. Ситуацией озаботились в Минприроды. Росприроднадзор начал проверку на нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти".