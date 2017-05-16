]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
мая
pda
Поиск
Архив

Ночью в Капотне произошел новый выброс сероводорода
18 мая 2017 г. | Время публикации 08:15
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Автоматические станции Мосэкомониторинга вновь фиксируют выброс сероводорода в районе Капотня. "В 01:00 уровень превышен почти в 15 раз, в 03:00 - в 11,2, в 04:00 - в 2,9 раза", - отмечается в данных станции, на которые ссылается ТАСС.

Накануне ночью автоматическая станция Мосэкомониторинга зафиксировала резкий рост содержания сероводорода в районе Капотня. По его данным, в час ночи предельно допустимая минимальная разовая концентрация сероводорода в Капотне была превышена в 51,4 раза, в два часа ночи – в 38,93 раза. К шести утра предельно допустимая концентрация сероводорода снизилась и превышала норму уже в 2,9 раза.

В столичном управлении МЧС заявили, что датчик Мосэкомониторинга был неисправен. Прокуратура города организовала комплексную проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС России. Глава Минприроды России Сергей Донской поручил Росприроднадзору взять на контроль ситуацию с загрязнением воздуха.

Инспекторы Росприроднадзора уже работают на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "как предприятия, являющегося источником выбросов сероводорода в атмосферный воздух", говорится на сайте министерства. "В ходе проверки будет дана оценка состоянию газоочистного оборудования завода и соответствию экологическим требованиям проводимым на заводе работам по реконструкции", – отмечается в сообщении.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Прокуратура Москвы начала проверку в связи со сверхнормативным выбросом сероводорода
17 мая 2017 г.
Прокуратура Москвы начала проверку в связи со сверхнормативным выбросом сероводорода
В МЧС ранее заявили, что датчик, показавший 51-кратное превышение концентрации сероводорода в Капотне, был неисправным. Ситуацией озаботились в Минприроды. Росприроднадзор начал проверку на нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти".
17 мая 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.05.2017   10:37
6
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 18 мая 2017 г. // Последняя новость 10:11
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>