Ночью в Капотне произошел новый выброс сероводорода

Автоматические станции Мосэкомониторинга вновь фиксируют выброс сероводорода в районе Капотня. "В 01:00 уровень превышен почти в 15 раз, в 03:00 - в 11,2, в 04:00 - в 2,9 раза", - отмечается в данных станции, на которые ссылается ТАСС.
Накануне ночью автоматическая станция Мосэкомониторинга зафиксировала резкий рост
содержания сероводорода в районе Капотня. По его данным, в час ночи предельно допустимая минимальная разовая концентрация сероводорода в Капотне была превышена в 51,4 раза, в два часа ночи – в 38,93 раза. К шести утра предельно допустимая концентрация сероводорода снизилась и превышала норму уже в 2,9 раза.
В столичном управлении МЧС заявили, что датчик Мосэкомониторинга был неисправен. Прокуратура города организовала комплексную проверку
с привлечением специалистов Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС России. Глава Минприроды России Сергей Донской поручил Росприроднадзору взять на контроль ситуацию с загрязнением воздуха.
Инспекторы Росприроднадзора уже работают на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "как предприятия, являющегося источником выбросов сероводорода в атмосферный воздух", говорится на сайте министерства. "В ходе проверки будет дана оценка состоянию газоочистного оборудования завода и соответствию экологическим требованиям проводимым на заводе работам по реконструкции", – отмечается в сообщении.