"Дождь" : система онлайн-голосования по реновации не учитывает "фейковые" голоса

16 мая 2017 г. Сотрудники московского МФЦ не смогли доказать законность голосования по программе реновации

Сотрудница МФЦ не смогла ответить на вопрос о бланке заявления и критериях составления списка. Вместо программы она предлагала ознакомиться с буклетом без выходных данных: в связи с возможным подлогом подано заявление в полицию.