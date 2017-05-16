"Дождь" : система онлайн-голосования по реновации не учитывает "фейковые" голоса

Система голосования по проекту реновации на портале "Активный гражданин" не учитывает голоса людей, не имеющих отношения к сносимому дому. Об этом сообщает телеканал "Дождь"
по итогам проведенного эксперимента.
15 мая журналист телеканала проголосовал на портале "Активный гражданин" против сноса дома, указав выдуманные паспортные данные, номер СНИЛС и финансово-лицевой счет квартиры. На указанный при регистрации телефонный номер пришло SMS-уведомление, что голос будет обработан в течение четырех дней. 17 мая пришло еще одно сообщение, в котором сообщалось, что голос не был учтен, поскольку указанные персональные данные не совпадают с лицевым номером квартиры. Для повторного голосования предлагается обратиться в центр "Мои документы".
Голосование по программе реновации было досрочно запущено 14 мая, оно продлится до 15 июня. Собственники или арендаторы квартир могут проголосовать в центрах госуслуг "Мои документы" или в интернете на портале "Активный гражданин". Для голосования по сносу домов, которое мэрия назвала "исключительно важным", власти ввели новый механизм учета голосов. Кроме номера телефона надо ввести ФИО, дату рождения, паспортные данные, СНИЛС и номер финансово-лицевого счета. Мэрия также объяснила, что при голосовании о сносе домов указанные данные проходят трехступенчатую проверку
, а голоса учитываются только при совпадении всех внесенных данных.
Между тем противники сноса заявляют, что голосование в системе электронных референдумов оборачивается незаконным сбором персональных данных
, а сотрудники центра "Мои документы" не могут доказать законность голосования
по программе реновации. Так, сотрудница МФЦ не смогла ответить ни на вопрос о том, откуда взялся и кто утвердил бланк заявления, ни по каким критериям составлялся список, а вместо программы предлагала ознакомиться с буклетом без выходных данных.