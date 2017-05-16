Отопление в жилых домах начнут отключать с сегодняшнего дня

ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" начнет отключать отопление в жилых домах и объектах социальной сферы с 18 мая, профилактические отключения горячей воды начнутся 22 мая. Об этом сообщается на сайте компании
В связи с переносом даты начала профилактических работ будет скорректирован график отключения горячей воды. Уточненный график отключения горячей воды будет доступен после 22 мая. Профилактические отключения горячей воды завершатся в ранее запланированные сроки — до 25 августа 2017 года. Напомним, график отключения горячей воды был скорректирован
из-за аномальных холодов в мае, в связи с этим также было включено отопление
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