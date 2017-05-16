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Отопление в жилых домах начнут отключать с сегодняшнего дня
18 мая 2017 г. | Время публикации 09:22
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" начнет отключать отопление в жилых домах и объектах социальной сферы с 18 мая, профилактические отключения горячей воды начнутся 22 мая. Об этом сообщается на сайте компании

В связи с переносом даты начала профилактических работ будет скорректирован график отключения горячей воды. Уточненный график отключения горячей воды будет доступен после 22 мая. Профилактические отключения горячей воды завершатся в ранее запланированные сроки — до 25 августа 2017 года. Напомним, график отключения горячей воды был скорректирован из-за аномальных холодов в мае, в связи с этим также было включено отопление.

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