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Набережные в центре столицы перекроют 21 мая из-за полумарафона
18 мая 2017 г. | Время публикации 18:49
Рубрики: Автотранспорт  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Участки улиц в центре от Ростовской и Саввинской и от Фрунзенской до Космодамианской набережных будут перекрыты 21 мая с 08:00 до 13:40 из- за Московского полумарафона. Об этом сообщается на сайтестоличного департамента транспорта.

Маршрут полумарафона пройдет по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, улице Балчуг, Раушской набережной, Космодамианской набережной, Шлюзовой и Софийской набережной, Фалеевскому переулку, Болотной улице, площади Васильевский спуск, Новодевичьей набережной, улице Лужники, Саввинская и Ростовской набережная, аллее Славы. Движение по этим улицам будет восстановлено поочередно начиная с 11:00.

В этом году Московский полумарафон станет частью первого российского полумарафона "За бег". 21 мая полумарафоны пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

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