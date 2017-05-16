Набережные в центре столицы перекроют 21 мая из-за полумарафона Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Маршрут полумарафона пройдет по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, улице Балчуг, Раушской набережной, Космодамианской набережной, Шлюзовой и Софийской набережной, Фалеевскому переулку, Болотной улице, площади Васильевский спуск, Новодевичьей набережной, улице Лужники, Саввинская и Ростовской набережная, аллее Славы. Движение по этим улицам будет восстановлено поочередно начиная с 11:00.



В этом году Московский полумарафон станет частью первого российского полумарафона "За бег". 21 мая полумарафоны пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.



Участки улиц в центре от Ростовской и Саввинской и от Фрунзенской до Космодамианской набережных будут перекрыты 21 мая с 08:00 до 13:40 из- за Московского полумарафона. Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта.Маршрут полумарафона пройдет по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, улице Балчуг, Раушской набережной, Космодамианской набережной, Шлюзовой и Софийской набережной, Фалеевскому переулку, Болотной улице, площади Васильевский спуск, Новодевичьей набережной, улице Лужники, Саввинская и Ростовской набережная, аллее Славы. Движение по этим улицам будет восстановлено поочередно начиная с 11:00.В этом году Московский полумарафон станет частью первого российского полумарафона "За бег". 21 мая полумарафоны пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.



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