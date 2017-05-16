Новые встречи с префектами по реновации: задержание активиста, "заказанные" протесты и переселение на "болото"

17 мая в округах Москвы прошли встречи префектов с жителями, посвященные программе реновации. Посетив эти встречи, журналисты пришли к выводу, что чиновники так же, как и месяц назад
, не в курсе многих тонкостей и дают противоречивые комментарии. Так, префект Северо-Западного округа Алексей Пашков заявил, что голосования в "Активном гражданине"
и центрах госуслуг
– это просто "изучение общественного мнения", а не высказывание за или против попадания дома в программу реновации, пишет "Коммерсант"
.
Встречи с жителями прошли в Северо-Западном, Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном округах. В общей сложности в них приняли участие несколько тысяч москвичей. Залы не смогли вместить всех желающих, в некоторых случаях была организована видеотрансляция. В ЮВАО большая часть сидячих мест была занята уже за час до начала встречи, а вход в зал был перекрыт молодыми людьми, которые представлялись общественными советниками управы Люблино.
На встречу в Текстильщиках пускали только собственников пятиэтажек, попадающих под программу реновации, после обязательной регистрации. Вопросы префекту Андрею Цыбину можно было задавать только письменно, в результате в зале "стояла тишина и звучали аплодисменты", пишет "Новая газета"
.ЮВАО: соседями переселенцев могут стать азиаты с рынка в Люблино
В ЮВАО почти все сносимые пятиэтажки находятся в четырех районах: Кузьминки, Люблино, Текстильщики и Нижегородский. По словам Цыбина, "проще всего будет выполнять программу в Кузьминках", где есть 11 стартовых площадок для строительства новых домов и переселения, пишет "Комсомольская правда"
. На втором месте Люблино, где найдено шесть площадок.
Источник газеты в префектуре ЮВАО сообщил, что, возможно, город будет не только строить дома специально для переселения, но и выкупать квартиры
в строящихся домах на различных площадках Москвы. В Текстильщиках
жителей в первую очередь будут переселять в дома 24А и 28А на улице Артюхиной. По плану властей туда переедут жители ближайших пятиэтажек, рекомендуемых к ликвидации, по адресам: улица Артюхиной, 27, 27 корпус 2, 29/7 и улица Шкулева, 7А. Жители четырех пятиэтажек должны будут переселиться в две девятиэтажки. Одну обещают сдать в конце 2017 года, вторую – в начале 2018-го.
Еще один дом, куда будут переселять по реновации, будет построен на на улице Чистова, 3А, строение 1. Туда переселят жителей домов 24, 26А и 30 по улице Артюхиной. Еще один дом построят на Волжском бульваре, владение 2, но кого конкретно туда отправят, не ясно, отмечает КП. Волновая реновация в Текстильщиках затронет в первую очередь кварталы Грайвороново 90А, 111, 110, 106, 109, 104, 102, 100, 96, 92.
Дома для расселения пятиэтажек в Кузьминках
будут строиться на улице Юных Ленинцев, 42, 73, 99, в квартале 115, корпуса 16, 17, 18, на улице Шумилова, 4. В Люблино
первые дома для расселения будут строить по адресам: Люблинская улица, 109, корпус 1; 111, корпус 2; 113, на Краснодарской улице, 6 и 46, на улице Верхние Поля, 19, корпус 2. Какие там появятся дома, неизвестно.
КП отмечает, что в Люблино больше всего свободного места находится вокруг "второго Черкизона" – торгового комплекса "Москва". "Скорее всего, эту территорию будут застраивать по программе реновации. Других мест, где можно возвести сразу и много, в Люблино просто нет", – говорится в материале. Однако планов закрывать пользующийся дурной славой рынок, нет – "там крутятся бешеные деньги". Тот же Черкизовский рынок, напоминает автор статьи, снесли только после личного распоряжения президента России Владимира Путина.СЗАО: местного жителя задержали за плакат против реновации и оставили в ОВД на ночь
На встречу с префектом Северо-Западного округа Алексеем Пашковым некоторые жители принесли плакаты – как против, так и за реновацию. Как сообщает ОВД-Инфо
, в школе на улице Народного Ополчения задержали местного жителя Всеволода Очинского, который пришел на встречу с плакатом: "Отъем жилья, депортация – это реновация!"
Полицейские вытолкали активиста из зала, посадили в машину и увезли в ОВД "Хорошево-Мневники" "за невыполнение требований представителя охраны правопорядка". Очинского оставили в отделении на ночь, на него составили протокол по статье 19.3 КоАП о неподчинении законному требованию полицейского.
На улице Тухачевского всем пришедшим предлагали назвать имя, фамилию, адрес и телефон, после чего выдавали анкету об отношении к реновации в СЗАО, где объяснялось, что реновация – это "снос ветхих пятиэтажных домов и строительство современных жилых кварталов". На выбор было три варианта: "Поддерживаю", "Не поддерживаю" и "В целом поддерживаю, но есть вопросы". В холле было развернуто мобильное отделение МФЦ для голосования, причем чиновники убеждали пожилых жителей голосовать за реновацию, обещая, что "все будет хорошо".
Префект округа между тем заявил, что голосование в "Активном гражданине" и МФЦ – не включение в список реновации, а "изучение общественного мнения". "У нас в округе 660 домов по формальным признакам попадают в программу, а 340 домов из них попали в программу изучения общественного мнения. Вышло постановление [речь идет, вероятно, о постановлении N245-ПП от 2 мая 2017 года "Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве" – прим. ред.
] не о включении в список реновации, а об изучении общественного мнения!", – сказал Пашков. По его словам, это изучение "имеет просто характер социологического исследования". Если же жители не хотят или, наоборот, хотят, чтобы их дом попал в программу реновации, нужно провести общее собрание дома.
Формальными признаками, по которым дома попали в предварительный перечень под реновацию, Пашков назвал "пять этажей и ниже". Житель дома 62 на улице Маршала Жукова спросил префекта, как будут обеспечены права тех, кто остался в меньшинстве
и не хочет переезжать из своего дома. В ответ чиновник заявил, что "соответствующая процедура" будет принята федеральным законом, но "ни в одной стране мира невозможно собрать 100% голосов "за".
Житель дома на улице Маршала Бирюзова поинтересовался, смогут ли жильцы, выступившие за реновацию, отказаться от единственного варианта новой квартиры после того, как ее увидели. "Конкретику по срокам посмотрим, когда выйдет закон", – ответил префект, предположив, что "может быть и такой случай, и другой". Депутат Мосгордумы Олег Сорока, однако, заявил, что "если уже пошел процесс переселения, показы квартир, если заключен хотя бы один договор, то прекратить этот процесс будет уже невозможно".
В конце префект СЗАО по "большому секрету" сообщил жителям, что часть домов для переселения могут построить на территории Мневниковской поймы. Когда в зале выкрикнули, что там "болото", Пашков призвал "не пугать людей и не передергивать": "У нас Санкт-Петербург тоже на болоте построили – и ничего". Отметим, что Мневниковская пойма еще и часть особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий", а на болотах поймы живут редкие виды птиц.ЮАО: жителям напомнили о переселении при Сталине, а протесты назвали "политическим заказом"
Префект Южного округа Алексей Челышев в начале встречи отметил, что раньше на месте округа "были деревни, а теперь это Москва". Таким образом он попытался объяснить, что столица "развивалась, развивается и будет развиваться". Депутат Госдумы Елена Панина – член партии "Единая России" и соавтор законопроекта о реновации – заявила, что "шумиха против закона – это политический заказ". Когда жители в зале поправили ее, что это только законопроект, она попросила не перебивать и уверенно заявила, что "этот федеральный закон точно будет принят в эту весеннюю сессию". Напомним, второе чтение законопроекта в Госдуме перенесено на 5 июля
.
Депутат Мосгордумы Михаил Антонцев обратился к жителям с вопросом, помнят ли они, "как людей переселяли при Сталине". "Мнение спрашивали? В суд, думаете, была возможность подать? А теперь закон утверждает, что эти времена прошли, сейчас вам дают эти права". Антонцев согласился с противниками реновации в том, что они не верят обещаниям: "действительно, мы уже привыкли, что нам обещают и не выполняют. Но они не замечают, что за последние два года времена поменялись". В ЮЗАО зашикали "провокатора от Ходорковского"
Встреча с префектом Юго-Западного округа Олегом Волковым состоялась в Ломоносовском районе. Волков посоветовал жителям, чей дом не попал в предварительный список, "провести общее собрание жильцов в строгом соответствии с Жилищным кодексом" и принять такое решение. Напомним, в действующем Жилищном кодексе не предусматривается голосование собственников по вопросам сноса и расселения дома.
Один из жителей спросил, какую силу будут иметь принятые на встрече договоренности, если префект "по какой-то причине покинет этот пост". В зале выступавшего назвали "провокатором от Ходорковского". Волков в свою очередь уверенно заявил, что "абсолютно все, кто выступал в этом зале против программы реновации, не входят в программу реновации".
Участникам встречи также раздавали анкеты, в которых просили оценить изменения в районе и округе за последние годы, выбрать приоритетные направления в содержании двора и дома. Потенциальных участников программы реновации также спрашивали, интересует ли их денежная компенсация за квартиры.