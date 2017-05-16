Новые встречи с префектами по реновации: задержание активиста, "заказанные" протесты и переселение на "болото"

17 мая 2017 г. Муниципальные депутаты Москвы попросили Путина отменить постановление мэрии об изъятии квартир "по решению соседей"

По словам мундепов, постановление правительства Москвы, согласно которому власти могут сносить дома, если это решение поддерживают две трети собственников, содержит грубейшие нарушения федеральных законов.