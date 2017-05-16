Собянин подписал собственный закон о гарантиях при реновации, который назвали "юридическим финтом"

17 мая 2017 г. Московский законопроект о гарантиях для москвичей при реновации принят в первом чтении

Городской закон, внесенный мэром Сергеем Собяниным, вступит в силу вместе с принятием федерального законопроекта о "реновации" кроме норм в части выявления и учета мнения жителей. Ранее прокуратура нашла в документе ошибки.