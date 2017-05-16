Собянин подписал собственный закон о гарантиях при реновации, который назвали "юридическим финтом"

Мэр столицы Сергей Собянин подписал городской закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Закон опубликован на портале мэрии
. Сам документ вступит в силу только после того, как будет принят федеральный законопроект о реновации – второе его чтение, напомним, запланировано на 5 июля
.
Со дня официального опубликования закона "о дополнительных гарантиях" вступает в силу статья, гарантирующая учет мнения жителей при формировании и реализации программы реновации. В этой статье говорится, что дом может быть включен в программу реновации только в том случае, если за это проголосовали не менее двух третей жителей. "Формы и порядок выявления и учета мнения жителей многоквартирного дома, в том числе путем проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, устанавливаются Правительством Москвы", – говорится в тексте закона. Собрание собственников можно будет провести на любой стадии формирования и реализации программы реновации, но только до заключения договора на новое жилье.
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Остальные статьи закрепляют гарантии, которые до этого мэр Москвы давал устно. 4-я статья закрепляет представление равнозначных жилых помещений в том же районе. Под равнозначным понимается жилье, площадь и число комнат в котором не меньше, чем в прежнем жилье. "Такое жилое помещение является благоустроенным... а также имеет улучшенную отделку", – говорится в статье. Если попадающий под реновацию дом находится в Зеленограде или Новой Москве, новое жилье предоставляется в границах административного округа. Наниматели жилья по договорам социального найма при получении новой квартиры смогут оформить право собственности или остаться нанимателями.
Статья 5 закрепляет гарантии собственников на получение вместо равнозначного жилья равноценной денежной компенсации или равноценной квартиры по письменному заявлению. В статье 6 содержатся дополнительные гарантии внеочередного
улучшения жилищных условий для тех, кто стоит на учете. Статья 7 гарантирует помощь при переезде ветеранам, одиноким и одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, малоимущим гражданам.
Статья 8 касается гарантий собственникам нежилых помещений на получение равноценной денежной компенсации или равноценного помещения. Статья 9 гласит, что с момента утверждения программы реновации собственники квартир в попавших под реновацию домах освобождаются от взносов на капитальный ремонт, "если иное не предусмотрено федеральным законодательством". В статье 10 перечисляются требования к созданию комфортной среды в новых кварталах. 11-я статья посвящена требованиям к архитектурно-градостроительным решениям домов, которые будут строиться в рамках программы реновации.Депутат Мосгордумы: новый закон "никаких шибко дополнительных гарантий не дает"
Законопроект о дополнительных гарантиях жителям при реновации был внесен мэром Москвы в Мосгордуму 13 мая. 17 мая столичный парламент принял
законопроект в первом чтении, отклонив поправки КПРФ о предоставлении переселенцам трех вариантов квартир на выбор. В ходе обсуждения председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что эта поправка ухудшит положение жителей и нарушит норму равноценности и равнозначности предоставляемого жилья.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова, поддерживающая протест москвичей против программы реновации, указала на некорректность понятия "дополнительные гарантии": "Где можно увидеть основные гарантии, к которым якобы вносятся дополнительные? Если имеется в виду дополнение в положения федерального закона о внесении изменений в закон о статусе столицы..., то он еще не принят. Будут там гарантии или нет и какие, никто не знает и знать не может", – пишет она на своем сайте
.
Кроме того, депутат отметила, что городские власти, принимая московский закон, по сути, не сомневаются, что будет принят и федеральный, против которого выступают тысячи москвичей
. "Одно из двух – или диктатура, которая заведомо знает, что как прикажут, так и сделают, или гадание на кофейной гуще – то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет", – пишет Шувалова.
По словам депутата, по большому счету городской закон "никаких шибко дополнительных гарантий и не дает, а по сравнению с существовавшими прежде в жилищном законодательстве нормами даже отнимает". Шувалова напомнила о неприкосновенности частной собственности и отсутствии в законах норм, которые бы позволяли гражданам "решать судьбу собственности на квартиры своих соседей". "Нам объясняют, что законодательством предусматривается изъятие собственности в случае общественных нужд
. А какая такая общественная нужда устраивать вселенское переселение?" – пишет Шувалова. Митрохин: принятие закона – "неслыханный юридический финт"
Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин со своей стороны отметил, что закон "о гарантиях" не учитывает мнение собственников нежилых помещений, нанимателей по договорам служебного найма и арендаторов, которые снимают помещения не по договорам соцнайма. Об этом Митрохин пишет в блоге на сайте "Эха Москвы"
.
"Власти сами определяют, как будут считать голоса, и решают, согласны жители на снос или нет. Максимально облегчается задача изобразить, будто все согласны. Эта норма направлена на легализацию мошеннических уловок, включая ресурс "Активный гражданин", – пишет политик. Жилье, по его мнению, будет "заведомо и априорно неравнозначным", так как новая квартира может оказаться "где угодно в пределах района. Например, до метро будет уже не 5 минут, а все 30, под окнами окажется крупная авто- или ж/д-магистраль. Либо просто: раньше дом утопал в зелени, а теперь киснет в унылом пейзаже многоэтажек".
При этом в законе нет "адекватного порядка голосования, уведомления всех собственников о том, что их дом собираются снести, информирования при опросе, куда собираются переселять, внятной процедуры определения и выплаты компенсации, публичных слушаний о строительстве новых домов". То, что городской закон вступит в силу одновременно с федеральным, который еще не принят, Митрохин назвал "неслыханным юридическим финтом". "Он означает, что не только de facto, но и de jure у нас признается, что парламент – карманный", – пишет лидер московского "Яблока".