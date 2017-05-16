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Муниципальный депутат сообщила о варварской вырубке парка усадьбы Строгановых на Яузе
18 мая 2017 г. | Время публикации 12:12 | Последние изменения 12:47
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Очередной столичный парк подвергается варварской вырубке вопреки требованиям законодательства и без каких-либо разрешительных документов. Как сообщает в блоге в "Живом журнале" муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева, вырубке подвергается парк усадьбы Строгановых на Яузе. На Волочаевской улице вырублены десятки деревьев, включая цветущие яблони и вишни, сняты сотни квадратных метров земляного покрова. Корни столетних деревьев вырывают бульдозерами. По всему парку идет массовая уборка листьев. У многих деревьев повреждены корни и кора. При этом какие-либо документы на ведение работ и информационный щит отсутствуют, а обязательное согласование работ с советом депутатов округа Лефортово не проводилось.

Защитников парка призывают звонить на горячую линию правительства Москвы 8-495-777-77-77 и в полицию (102), а также обратиться в департамент природопользования. По данным депутата, площадь озеленения на этом участке в настоящее время составляет 29750 квадратных метров, что меньше минимально допустимой площади озеленения территории сада. В связи с этим дополнительное уменьшение площади озеленения с целью создания дополнительных дорожек, площадок или с любой другой целью не допускается. Автор обращения требует прекратить незаконные работы по вырубке деревьев и кустарников, незаконной уборке листьев и уничтожению земляного покрова, а также привлечь лиц, ведущих данные работы, к ответственности и отказать в согласовании документов, допускающих уменьшение зеленых зон.

Масштабные работы по благоустройству парков ведутся в Москве уже не первый год, но результаты этой деятельности радуют жителей города далеко не всегда. Так, в 2015 году Комиссия по экологической политике и устойчивому развитию столичной Общественной палаты заявила, что за властями порой водится "избыточное благоустройство". Подобные случаи были выявлены, например, в ООПТ "Битцевский лес", в парке "Москворецкий", а также в Кузьминках. Работы по реконструкции при этом зачастую выполняются неудовлетворительно, а деньги оказываются фактически выброшены на ветер.

В августе активисты рассказывали о ходе работ по благоустройству природного парка в пойме реки Городня. Парк был фактически превращен в пустырь, по которому ездит строительная техника. В пойме реки прошла массовая вырубка больших деревьев, здоровые деревья были изуродованы, густой природный газон был уничтожен, а верхний слой земли во многих местах был полностью срыт. В итоге благоустройство обернулось уничтожением кормовой базы для птиц и места обитания животных.
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Четверг, 18 мая 2017 г. // Последняя новость 15:41
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