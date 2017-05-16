Муниципальный депутат сообщила о варварской вырубке парка усадьбы Строгановых на Яузе

23 августа 2016 г. Природный парк в пойме реки Городня превратили в пустырь при "благоустройстве"

В ходе работ по благоустройству в пойме реки Городня были почти полностью вырублены деревья, а парк превращен в пустырь. В префектуре заявили, что проведение работ было согласовано со "всеми заинтересованными организациями".