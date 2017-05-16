Власти Москвы заявили о троллинге голосования по реновации в "Активном гражданине" Общество Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Всего на 18 мая в голосовании поучаствовали более 64 тысяч квартир из более чем 337 тысяч. В среднем за три дня проголосовали 19 процентов квартир в каждом доме, то есть каждая пятая квартира, сообщил Ремчуков. Верификацию прошли чуть более 60 тысяч квартир. "Самая высокая активность – когда 54% квартир дома проголосовали", – сообщил председатель столичной ОП.



Руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев рассказал, что целый ряд голосов не прошли верификацию и не были учтены. "И есть два источника проблем, которые возникают при верификации. Первый источник, мы, грубо говоря, называем троллингом и второй – когда граждане совершают любые ошибки при заполнении формы", – приводит слова чиновника



Ермолаев добавил, что вместо имени, фамилии и отчества люди пишут обращения, связанные с их домами. "Вместо подборки ФИО они заливают туда как можно больше текста жалоб. Мы их не можем определить, – цитирует



Ермолаев также сообщил, что сотрудники ведомства отслеживают социальные сети по теме реновации и стараются отвечать на вопросы жителей. Однако в "определенных группах" сообщения сотрудников удаляют и блокируют. В качестве примера он привел популярную группу в Facebook В Москве подвели первые промежуточные итоги голосования по программе реновации в системе "Активный гражданин" и центрах госуслуг "Мои документы" (МФЦ). По словам председателя Общественной палаты (ОП) Москвы Константина Ремчукова, в 4127 домах из 4566 за включение дома в программу выступили более двух третей проголосовавших. В 214 домах программу больше половины участников голосования выступили против. В 39 домах ни один собственник еще не принял участие в голосовании, передает ТАСС.Всего на 18 мая в голосовании поучаствовали более 64 тысяч квартир из более чем 337 тысяч. В среднем за три дня проголосовали 19 процентов квартир в каждом доме, то есть каждая пятая квартира, сообщил Ремчуков. Верификацию прошли чуть более 60 тысяч квартир. "Самая высокая активность – когда 54% квартир дома проголосовали", – сообщил председатель столичной ОП.Руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев рассказал, что целый ряд голосов не прошли верификацию и не были учтены. "И есть два источника проблем, которые возникают при верификации. Первый источник, мы, грубо говоря, называем троллингом и второй – когда граждане совершают любые ошибки при заполнении формы", – приводит слова чиновника агентство "Москва" Ермолаев добавил, что вместо имени, фамилии и отчества люди пишут обращения, связанные с их домами. "Вместо подборки ФИО они заливают туда как можно больше текста жалоб. Мы их не можем определить, – цитирует РИА "Новости" . Другие пользователи специально совершают ошибки, чтобы протестировать систему проверки данных. "Если голос не учтен, и вы считаете, что это ошибка, приходите в МФЦ, просите распечатать уведомление, что голос не учтен – тогда рассмотрим ваше обращение, и будет принято решение", – посоветовал руководитель департамента.Ермолаев также сообщил, что сотрудники ведомства отслеживают социальные сети по теме реновации и стараются отвечать на вопросы жителей. Однако в "определенных группах" сообщения сотрудников удаляют и блокируют. В качестве примера он привел популярную группу в Facebook "Москвичи против сноса (против закона о реновации)" . "Наш департамент писал комментарии в группу и эти комментарии удалялись, а с недавнего времени нас просто заблокировали", – пожаловался Ермолаев.



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