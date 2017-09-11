Механик получил 3,5 года колонии за гибель женщины в лифте "Алых парусов"

25 января 2017 г. Причинами гибели женщины в лифте "Алых парусов" стали технический сбой и халатность

К аварии привели сбой контроля подъемных канатов и разрушение противовеса. Обслуживающая организация не выполнила работы по техобслуживанию лифта, не провела испытаний, а к его обслуживанию привлекли неквалифицированный персонал.