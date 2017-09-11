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В течение недели в столице немного похолодает
18 сентября 2017 г. | Время публикации 12:27 | Последние изменения 14:02
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
В течение недели в столице станет прохладнее, но температура будет по-прежнему превышать норму. Как сообщает Гидрометцентр России, в понедельник, 18 сентября, в Москве ожидается 21-23, по области 20-25 градусов тепла. Местами пройдут небольшие дожди.

Во вторник, 19 сентября, в столичном регионе будет усиливаться влияние антициклона, температура будет превышать климатическую норму на три градуса. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, 14-16 градусов тепла в Москве и 13-18 градусов тепла в Подмосковье, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

В среду, 20 сентября, в облаках появятся прояснения, без осадков, ночная температура понизится до 8-10 градусов тепла в Москве и до плюс 5 градусов в Подмосковье. Днем по-прежнему облачно, но без осадков, температура в столице 16-18, в Подмосковье 14-19 градусов тепла. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. 21 и 22 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков, ночная температура от 7 до 12 градусов, дневная 16-21 в столице и 17-22 градуса тепла в Подмосковье. Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду.
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Понедельник, 18 сентября 2017 г. // Последняя новость 15:42
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