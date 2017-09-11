Предприятия юго-востока Москвы и Подмосковья проверяют после жалоб москвичей на загрязненный воздух

15 сентября 2017 г. Москвичей лишили достоверной информации о загрязнении воздуха в районах

После закрытия на "модернизацию" сайта Мосэкомониторинга в сети перестала обновляться карта уровня загрязнения воздуха в районах столицы. Данные же официальных сайтов не отражают реальной картины и вводят в заблуждение.