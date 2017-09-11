NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
сентября
pda
Поиск
Архив

Предприятия юго-востока Москвы и Подмосковья проверяют после жалоб москвичей на загрязненный воздух
18 сентября 2017 г. | Время публикации 18:48 | Последние изменения 18:54
Рубрики: Экология  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Более сотни жалоб на загрязнение воздуха в юго-восточных районах Москвы поступило в Росприроднадзор с начала сентября. Об этом руководитель ведомства Артем Сидоров доложил на оперативном совещании главе Минприроды Сергею Донскому. Специалисты ежедневно отслеживают ситуация в районах Капотня, Курьяново и Косино, в подмосковных городах Реутове и Балашихе, сообщает пресс-служба Минприроды.

Специалисты проверяют на причастность к неразрешенным выбросам Московский нефтеперерабатывающий завод, Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения "Мосводоканала", мусоросжигательный завод номер 4 "Экотехпром", пункты сортировки отходов и другие предприятия. Рейды проводятся как днем, так и ночью, в выходные и праздничные дни.

По словам Сидорова, загрязнение воздуха связано с деятельностью не одного, а ряда предприятий, так как в нескольких точках отбора проб воздуха зафиксированы значительные превышения допустимых концентраций сероводорода. Анализ ситуации будет представлен до конца сентября. На прошлой неделе москвичи лишились достоверной информации о загрязнении воздуха в районах в связи с закрытием "на модернизацию" сайта Мосэкомониторинга. На его данные опиралась запущенная в августе карта "Гринпис". Информация, которую предоставляет мэрия, неполная и не отражает реальной картины.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москвичей лишили достоверной информации о загрязнении воздуха в районах
15 сентября 2017 г.
Москвичей лишили достоверной информации о загрязнении воздуха в районах
После закрытия на "модернизацию" сайта Мосэкомониторинга в сети перестала обновляться карта уровня загрязнения воздуха в районах столицы. Данные же официальных сайтов не отражают реальной картины и вводят в заблуждение.
17 августа 2017 г.
11 августа 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.09.2017   0:32
0
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 19 сентября 2017 г. // Последняя новость 18 сентября 2017 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>