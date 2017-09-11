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СК проверит информацию о похищении людей в Подмосковье
18 сентября 2017 г. | Время публикации 11:23 | Последние изменения 14:03
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после сюжета федерального телеканала о возможных похищениях граждан в Московской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщается в видеосюжете телеканала "Вести", в Московской области, в том числе в городе Сергиевом Посаде, исчезают люди с инвалидностью и пожилые граждане. По имеющейся информации, они выходят из дома в магазин или в банк и пропадают. Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах.

В сюжете приводятся сведения о ряде пропавших граждан, а также о тех, кого удалось спасти из такого рабства. Так, одна из женщин сообщила полиции о том, что неизвестные лица отобрали у нее документы и заставили просить милостыню, а если она приносила меньше двух тысяч рублей, ее избивали.

После выхода телесюжета глава СК РФ поручил проверить все указанные факты и дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Проверка взята на контроль центральным аппаратом СК РФ.

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