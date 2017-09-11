СК проверит информацию о похищении людей в Подмосковье Рубрики: Криминал

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Как сообщается в видеосюжете телеканала



В сюжете приводятся сведения о ряде пропавших граждан, а также о тех, кого удалось спасти из такого рабства. Так, одна из женщин сообщила полиции о том, что неизвестные лица отобрали у нее документы и заставили просить милостыню, а если она приносила меньше двух тысяч рублей, ее избивали.



После выхода телесюжета глава СК РФ поручил проверить все указанные факты и дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Проверка взята на контроль центральным аппаратом СК РФ.



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после сюжета федерального телеканала о возможных похищениях граждан в Московской области. Об этом сообщается на сайте ведомства Как сообщается в видеосюжете телеканала "Вести" , в Московской области, в том числе в городе Сергиевом Посаде, исчезают люди с инвалидностью и пожилые граждане. По имеющейся информации, они выходят из дома в магазин или в банк и пропадают. Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах.В сюжете приводятся сведения о ряде пропавших граждан, а также о тех, кого удалось спасти из такого рабства. Так, одна из женщин сообщила полиции о том, что неизвестные лица отобрали у нее документы и заставили просить милостыню, а если она приносила меньше двух тысяч рублей, ее избивали.После выхода телесюжета глава СК РФ поручил проверить все указанные факты и дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Проверка взята на контроль центральным аппаратом СК РФ.



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