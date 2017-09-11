Телефонные террористы добрались до московских управ и префектур, эвакуировано более 600 человек

18 сентября 2017 г. Более десятка торговых центров эвакуировали в Москве после звонков о бомбах

В воскресенье вечером сообщалось об эвакуации из-за анонимных звонков из ТЦ "Охотный ряд", "Хорошо", "РИО", "Мега-Теплый Стан" и "Океания", а также из магазина IKEA в Химках. Угроза взрыва не подтвердилась ни в одном из них.