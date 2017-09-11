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Телефонные террористы добрались до московских управ и префектур, эвакуировано более 600 человек
18 сентября 2017 г. | Время публикации 12:50 | Последние изменения 14:01
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Правоохранительные органы эвакуировали пять столичных управ, три префектуры и офисное здание в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, на время проверки эвакуированы более 600 человек.

Шквал анонимных звонков о якобы заложенных бомбах продолжается в столице уже несколько дней. В четверг из-за угрозы взрыва эвакуировали Центральный детский магазин на Лубянке, а также кинотеатр в торговом центре "Золотой Вавилон" на проспекте Мира и кинотеатр "Люксор". Днем ранее в полицию поступило около 120 звонков с угрозами, было эвакуировано, по разным данным, от 50 тысяч до 100 тысяч человек.

Звонки продолжились и в субботу: в числе "заминированных" объектов были кинотеатр "Звездный" и Ярославский вокзал, а также клубы Icon и Red. В воскресенье вечером сообщалось об эвакуации ТЦ "Охотный ряд", "Хорошо", "РИО", "Мега-Теплый Стан" и "Океания", а также из магазина IKEA в Химках. Угроза взрыва не подтвердилась ни в одном из них.
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