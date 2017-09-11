Более десятка торговых центров эвакуировали в Москве после звонков о бомбах

13 сентября 2017 г. Волна звонков о минировании накрыла Москву: "бомбы" искали на вокзалах, в торговых центрах, университетах

В правоохранительные органы поступают все новые угрозы. Число эвакуированных граждан превысило 50 тысяч, количество сообщений об угрозах взрыва перевалило за сотню.