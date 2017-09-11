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Более десятка торговых центров эвакуировали в Москве после звонков о бомбах
18 сентября 2017 г. | Время публикации 08:15
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Сотрудники полиции проверили более десяти торговых центров в Москве после анонимных звонков об угрозе взрыва. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в экстренных службах.

В воскресенье вечером сообщалось об эвакуации из-за анонимных звонков из ТЦ "Охотный ряд", "Хорошо", "РИО", "Мега-Теплый Стан" и "Океания", а также из магазина IKEA в Химках. Угроза взрыва не подтвердилась ни в одном из них.

Шквал анонимных звонков о якобы заложенных бомбах продолжается в столице уже несколько дней. В четверг из-за угрозы взрыва эвакуировали Центральный детский магазин на Лубянке, а также кинотеатр в торговом центре "Золотой Вавилон" на проспекте Мира и кинотеатр "Люксор". Днем ранее в полицию поступило около 120 звонков с угрозами, было эвакуировано, по разным данным, от 50 тысяч до 100 тысяч человек. Звонки продолжились и в субботу: в числе "заминированных" объектов были кинотеатр "Звездный" и Ярославский вокзал, а также клубы Icon и Red. Из них были эвакуированы полторы тысячи человек, угроза взрыва там также не подтвердилась.
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