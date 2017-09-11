Уникальный воднолыжный клуб в Строгино хотят снести как самострой, чтобы отстроить новый, "олигархический" Рубрики: Общество

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В клубе тренируются сборные команды Москвы и России по водным лыжам, вейкбордингу и другим видам спорта, проводятся чемпионаты России. Клуб располагает единственной в стране лебедкой для занятия профессиональным воднолыжным спортом, в нем состоит более полутора тысяч членов. Тренеры бесплатно работают со сборными командами и детскими группами, а местные жители проводят здесь свое свободное время.



В 2005 году мэрия выделила клубу часть территории в безвозмездное пользование. С тех пор Волоховы несколько раз пытались арендовать землю, но до 2016 года у них не было возможности это сделать из-за ее неопределенного статуса. "После того, как землю оформили, был объявлен тендер на ее развитие. Конкурс состоялся, в нем участвовали несколько организаций, мы его выиграли. С нами должны были подписать контракт, но этого не случилось: подписали с проигравшей командой, которая заняла второе место", - рассказывает Виктор Волохов. Речь идет о компании Open Waters: по словам Волоховых, один из учредителей фирмы - родственник олигарха, а предварительный проект, якобы созданный "Мосприродой" и вынесенный на торги, включает в себя здания с логотипами Open Waters.



Как заявил



В пресс-службе департамента природопользования сообщили, что решение о сносе было принято на заседании окружной комиссии по пресечению самовольного строительства в префектуре Северо-Западного округа 14 сентября 2017 года. Снос объясняется тем, что клуб находится на территории парка незаконно, а его инфраструктура якобы небезопасна для занятий спортом: соответствующее решение чиновники выдавать отказываются. По словам Волоховых, место нынешнего клуба займет новый, с похожим функциональным назначением, а место воднолыжной трассы займет стоянка для катеров и яхт. "Вопрос: зачем рушить то, что уже существует и действует, и строить то же самое? Непонятно", - задаются вопросом Волоховы. Предполагаемая дата сноса - 18 сентября. В Строгино грозит снос "Воднолыжному клубу Натальи Румянцевой" ("Во-клубу"), который 17 лет назад основали абсолютная чемпионка Европы и мира по водным лыжам Наталья Румянцева (Волохова) и ее супруг, президент Федерации воднолыжного спорта России Виктор Волохов. Несмотря на полученное право аренды территории, власти признали клуб самостроем. Его планируется снести, чтобы построить практически то же самое, но уже с другим арендатором - родственником олигарха, пишет "Открытая Россия" В клубе тренируются сборные команды Москвы и России по водным лыжам, вейкбордингу и другим видам спорта, проводятся чемпионаты России. Клуб располагает единственной в стране лебедкой для занятия профессиональным воднолыжным спортом, в нем состоит более полутора тысяч членов. Тренеры бесплатно работают со сборными командами и детскими группами, а местные жители проводят здесь свое свободное время.В 2005 году мэрия выделила клубу часть территории в безвозмездное пользование. С тех пор Волоховы несколько раз пытались арендовать землю, но до 2016 года у них не было возможности это сделать из-за ее неопределенного статуса. "После того, как землю оформили, был объявлен тендер на ее развитие. Конкурс состоялся, в нем участвовали несколько организаций, мы его выиграли. С нами должны были подписать контракт, но этого не случилось: подписали с проигравшей командой, которая заняла второе место", - рассказывает Виктор Волохов. Речь идет о компании Open Waters: по словам Волоховых, один из учредителей фирмы - родственник олигарха, а предварительный проект, якобы созданный "Мосприродой" и вынесенный на торги, включает в себя здания с логотипами Open Waters.Как заявил "Коммерсанту" один из учредителей Open Waters Илья Винокуров, компания Волоховых не предоставила документы для заключения контракта в положенные для этого 20 дней, и право на его заключение перешло к Open Waters. Наталья Волохова это отрицает. ФАС, куда с жалобой обратились супруги, обязал "Мосприроду" заключить договор с "Во-клубом", но учреждение проигнорировало предписание службы.В пресс-службе департамента природопользования сообщили, что решение о сносе было принято на заседании окружной комиссии по пресечению самовольного строительства в префектуре Северо-Западного округа 14 сентября 2017 года. Снос объясняется тем, что клуб находится на территории парка незаконно, а его инфраструктура якобы небезопасна для занятий спортом: соответствующее решение чиновники выдавать отказываются. По словам Волоховых, место нынешнего клуба займет новый, с похожим функциональным назначением, а место воднолыжной трассы займет стоянка для катеров и яхт. "Вопрос: зачем рушить то, что уже существует и действует, и строить то же самое? Непонятно", - задаются вопросом Волоховы. Предполагаемая дата сноса - 18 сентября.



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