"Ведомости": парк "Зарядье" обойдется городу в 25 миллиардов рублей

15 сентября 2017 г. Парк "Зарядье" потратит на борьбу с вандалами еще 880 тысяч рублей. Блогеры недоумевают

По мнению блогеров, вытаптывание травы в парке было неизбежно, поскольку ее высадили прямо в центр пешеходных маршрутов. А "парящий мост" закрыли для посетителей просто потому, что изначально он был не доделан.