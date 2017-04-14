"Апофеоз вранья": противников реновации возмутил сюжет "России-1" о сносе пятиэтажек

В эфире телеканала "Россия-1" во вторник был показан сюжет о том, что беспокойство москвичей, опасающихся ухудшения жилищных условий после массового сноса пятиэтажек, якобы не имеет под собой никаких оснований. Противников реновации сотрудники телеканала представили едва ли не провокаторами, которые либо не разбираются в вопросе, либо намеренно вводят граждан в заблуждение. Однако один из героев сюжета рассказал, что журналисты исказили его слова при помощи монтажа, выставив его на посмешище, а комментарии от противников сноса в эфир попросту не попали.
Один из примеров подобных манипуляций можно наблюдать на первых секундах сюжета в момент выступления активиста Михаила Кезина. Телеканал сперва утверждает, что он "ходит по квартирам и уговаривает горожан голосовать против реновации", а затем резко обрывает своего собеседника на полуслове так, что создается иллюзия, будто Кезин свои выводы сделал, исходя из прочитанного в социальных сетях. "Наврали про мое проживание, я не хожу по квартирам и не агитирую против сноса, я беру информацию из официальных источников на сайте Госдумы, а не из соцсетей", - возмущается Кезин на своей странице в Facebook.
По его словам, в эфир "России-1" также не попали интервью других жителей, которые выступают за уточнения в скандальном законопроекте, раскритикованном огромным числом независимых экспертов в области градостроительной политики и архитектуры. Об этом же рассказывают участники сообщества жителей района Хамовники, выступление которых снимал телеканал, но в эфире предпочел не показывать. "Это доказывает лишь тот факт, что если вы не расхваливаете власть, а лишь объективно нейтрально высказываетесь о том, что "белое - это белое", то из вас на федеральном канале сделают посмешище", - заключил Кезин.
О методах работы структур ВГТРК недавно высказывался и оппозиционер Дмитрий Гудков, который собирается побороться за пост мэра Москвы в 2018 году. "Я понимаю тех оппозиционеров, кто через телевизор пытается донести свою точку зрения. Понимаю - но куда больше верю в таланты монтажеров, которые вырежут все "лишнее", - так Гудков прокомментировал звонок с телеканала "Россия 24" после антикоррупционных митингов 26 марта.
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