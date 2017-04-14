Власти "отрепетировали" переселение пятиэтажек на жителях Давыдково, отправив их в бывшую промзону неподалеку от МКАД

13 апреля 2017 г. Власти изъяли дом у жителей Люберец под ложным предлогом о государственных нуждах

ЕСПЧ заступился за граждан, оставшихся без дома по воле чиновников, которые, прикрываясь заботой об общественных интересах, продвигали интересы частные. Решение суда кажется особенно актуальным в свете грядущего сноса пятиэтажек.