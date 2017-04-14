]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
апреля
pda
Поиск
Архив

Диагональные "зебры" появятся летом еще на 19 перекрестках в Москве
19 апреля 2017 г. | Время публикации 10:35 | Последние изменения 11:47
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Александр Шумский / YouTube
Диагональные "зебры", позволяющие переходить дорогу наискосок, появятся летом еще на 19 перекрестках в восьми округах Москвы. Пять из них разметят в центре города, сообщает mos.ru. Дополнительных задержек по времени для водителей не предвидится, заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Мы очень осознанно подходили к выбору улиц для диагональных перекрестков, выбирали именно те, на которых уже сейчас зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях", – рассказали в ЦОДД. В Центральном округе диагональные переходы появятся на перекрестках Староконюшенного и Гагаринского переулков; Гагаринского и Большого Власьевского; Большого Ордынского переулка и Малой Ордынки; Погодинской улицы и Абрикосового переулка; Пречистенки и Лопухинского переулка.

В Западном округе разметку нанесут на перекрестках улиц Покрышкина и Академика Анохина; Барклая и Большой Филевской; Кастанаевской и Пивченкова; Пржевальского и Большой Очаковской. В Северо-Западном округе переходить дорогу по диагонали можно будет на пересечении улиц Академика Бочвара и Маршала Новикова; Маршала Конева и Маршала Бирюзова; Парусного проезда и улицы Свободы; улицы Фабрициуса и Туристской улицы.

В Северо-Восточном округе разметят перекресток 3-его и 5-го проездов Марьиной Рощи и улицы Октябрьская. В Северном округе – перекресток Беломорской и Смольной улиц; в Юго-Восточном округе – улиц Новороссийская и Краснодарская; в Юго-Западном округе – Южнобутовской улицы и Бунинской аллеи; в Восточном округе – Сокольнического переулка и Маленковской улицы.

Первые диагональные зебры появились в Москве в 2014 году. Разметка позволяет пешеходам не стоять на светофоре дважды. Эксперимент признали успешным. Сообщалось, что в столице появится до трехсот таких переходов. Сейчас диагональные "зебры" нанесены на десяти перекрестках: улица Новомарьинская – Перервинский бульвар; улица Новорязанская – Басманный переулок; улица Фабрициуса – улица Свободы – улица Лодочная; улица Заморёнова – улица Дружинниковская; улица Островитянова – улица Введенского; улица Азовская – улица Сивашская; улица Донская – улица Академика Петровского; улица Новогиреевская – улица Металлургов; улица Новомарьинская – Мячковский бульвар; улица Медынская – улица Харьковская.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Эксперимент с диагональными "зебрами" посчитали успешным
17 сентября 2015 г.
Эксперимент с диагональными "зебрами" посчитали успешным
Диагональные пешеходные переходы будут и дальше появляться на московских перекрестках, рассказали в столичном управлении госавтоинспекции. Всего таких "зебр" в городе планируют "нарисовать" около трехсот.
13 апреля 2015 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.04.2017   12:47
5
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 19 апреля 2017 г. // Последняя новость 12:41
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>