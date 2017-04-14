Диагональные "зебры" появятся летом еще на 19 перекрестках в Москве Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Александр Шумский / YouTube



"Мы очень осознанно подходили к выбору улиц для диагональных перекрестков, выбирали именно те, на которых уже сейчас зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях", – рассказали в ЦОДД. В Центральном округе диагональные переходы появятся на перекрестках Староконюшенного и Гагаринского переулков; Гагаринского и Большого Власьевского; Большого Ордынского переулка и Малой Ордынки; Погодинской улицы и Абрикосового переулка; Пречистенки и Лопухинского переулка.



В Западном округе разметку нанесут на перекрестках улиц Покрышкина и Академика Анохина; Барклая и Большой Филевской; Кастанаевской и Пивченкова; Пржевальского и Большой Очаковской. В Северо-Западном округе переходить дорогу по диагонали можно будет на пересечении улиц Академика Бочвара и Маршала Новикова; Маршала Конева и Маршала Бирюзова; Парусного проезда и улицы Свободы; улицы Фабрициуса и Туристской улицы.



В Северо-Восточном округе разметят перекресток 3-его и 5-го проездов Марьиной Рощи и улицы Октябрьская. В Северном округе – перекресток Беломорской и Смольной улиц; в Юго-Восточном округе – улиц Новороссийская и Краснодарская; в Юго-Западном округе – Южнобутовской улицы и Бунинской аллеи; в Восточном округе – Сокольнического переулка и Маленковской улицы.



Первые диагональные зебры появились в Москве в 2014 году. Разметка позволяет пешеходам не стоять на светофоре дважды. Эксперимент Диагональные "зебры", позволяющие переходить дорогу наискосок, появятся летом еще на 19 перекрестках в восьми округах Москвы. Пять из них разметят в центре города, сообщает mos.ru . Дополнительных задержек по времени для водителей не предвидится, заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД)."Мы очень осознанно подходили к выбору улиц для диагональных перекрестков, выбирали именно те, на которых уже сейчас зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях", – рассказали в ЦОДД. В Центральном округе диагональные переходы появятся на перекрестках Староконюшенного и Гагаринского переулков; Гагаринского и Большого Власьевского; Большого Ордынского переулка и Малой Ордынки; Погодинской улицы и Абрикосового переулка; Пречистенки и Лопухинского переулка.В Западном округе разметку нанесут на перекрестках улиц Покрышкина и Академика Анохина; Барклая и Большой Филевской; Кастанаевской и Пивченкова; Пржевальского и Большой Очаковской. В Северо-Западном округе переходить дорогу по диагонали можно будет на пересечении улиц Академика Бочвара и Маршала Новикова; Маршала Конева и Маршала Бирюзова; Парусного проезда и улицы Свободы; улицы Фабрициуса и Туристской улицы.В Северо-Восточном округе разметят перекресток 3-его и 5-го проездов Марьиной Рощи и улицы Октябрьская. В Северном округе – перекресток Беломорской и Смольной улиц; в Юго-Восточном округе – улиц Новороссийская и Краснодарская; в Юго-Западном округе – Южнобутовской улицы и Бунинской аллеи; в Восточном округе – Сокольнического переулка и Маленковской улицы.Первые диагональные зебры появились в Москве в 2014 году. Разметка позволяет пешеходам не стоять на светофоре дважды. Эксперимент признали успешным . Сообщалось, что в столице появится до трехсот таких переходов. Сейчас диагональные "зебры" нанесены на десяти перекрестках: улица Новомарьинская – Перервинский бульвар; улица Новорязанская – Басманный переулок; улица Фабрициуса – улица Свободы – улица Лодочная; улица Заморёнова – улица Дружинниковская; улица Островитянова – улица Введенского; улица Азовская – улица Сивашская; улица Донская – улица Академика Петровского; улица Новогиреевская – улица Металлургов; улица Новомарьинская – Мячковский бульвар; улица Медынская – улица Харьковская.



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