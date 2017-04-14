В Москомархитектуре заявили о превосходстве "интересов города" над нуждами его жителей Общество Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Общественной палаты РФ



Так, в ходе обсуждения Шевцова заявила, что "интересы жителей" отличаются от "интересов города", а последние простых горожан якобы мало волнуют. Милов на это заметил, что, во-первых, у Москвы есть устав, согласно которому источником власти в столице являются только ее жители. Во-вторых, налог на доходы физических лиц продолжает оставаться основным источником дохода для столичного бюджета (40,2%). "Они считают нас некими подданными, которым высочайшей волей уполномочены навязывать то, что, как они считают, делается в неких абстрактных интересах города, которые, как выясняется, якобы существуют отдельно от интересов москвичей. Запомните, Собянин, Хуснуллин, Ликсутов и так далее - мы содержим ваше правительство Москвы, а не вы нас", - подчеркнул Милов.



Затем из уст Шевцовой, по словам Милова, последовала целая череда ошибочных или ложных утверждений, с которыми традиционно выступают представители власти при "продавливании" проектов точечной застройки по всему городу. Представитель Москомархитектуры, в частности, заверила присутствовавших на встрече, что мэрия "всегда идет на диалог" с жителями, однако не упомянула, что ответы из структур городского правительства зачастую оказываются "отфуболиванием" в сторону другой инстанции. Шевцова также заявила, что строительство ТЦ в Ясенево планировалось еще в 1975 году, однако Милов утверждает, что в документах того времени никогда не фигурировало строительство четырехэтажного торгового комплекса.



По словам политика, помимо этих сомнительных утверждений, Шевцова привела еще несколько аргументов, которые попросту противоречили Жилищному кодексу. "И все это, обратите внимание, на голубом глазу, уверенным спокойным голосом, глазом не моргнув. Просто стыдно за мэрию, что настолько неграмотные люди в их структурах работают", - добавил Милов. В Общественной палате РФ в понедельник состоялась дискуссия, посвященная точечной застройке в столичном районе Ясенево , где недавно было согласовано возведение очередного крупного торгового центра прямо под окнами местных жилых домов. Несмотря на то, что собраны уже тысячи подписей против этой стройки, в мэрии возможность обсудить проблему с жильцами проигнорировали, прислав на встречу лишь представителя из Москомархитектуры Наталью Шевцову. Как пишет в своем блоге политик Владимир Милов, ее заявления стали кульминацией дискуссии и отражением того, как чиновники на самом деле относятся к москвичам.Так, в ходе обсуждения Шевцова заявила, что "интересы жителей" отличаются от "интересов города", а последние простых горожан якобы мало волнуют. Милов на это заметил, что, во-первых, у Москвы есть устав, согласно которому источником власти в столице являются только ее жители. Во-вторых, налог на доходы физических лиц продолжает оставаться основным источником дохода для столичного бюджета (40,2%). "Они считают нас некими подданными, которым высочайшей волей уполномочены навязывать то, что, как они считают, делается в неких абстрактных интересах города, которые, как выясняется, якобы существуют отдельно от интересов москвичей. Запомните, Собянин, Хуснуллин, Ликсутов и так далее - мы содержим ваше правительство Москвы, а не вы нас", - подчеркнул Милов.Затем из уст Шевцовой, по словам Милова, последовала целая череда ошибочных или ложных утверждений, с которыми традиционно выступают представители власти при "продавливании" проектов точечной застройки по всему городу. Представитель Москомархитектуры, в частности, заверила присутствовавших на встрече, что мэрия "всегда идет на диалог" с жителями, однако не упомянула, что ответы из структур городского правительства зачастую оказываются "отфуболиванием" в сторону другой инстанции. Шевцова также заявила, что строительство ТЦ в Ясенево планировалось еще в 1975 году, однако Милов утверждает, что в документах того времени никогда не фигурировало строительство четырехэтажного торгового комплекса.По словам политика, помимо этих сомнительных утверждений, Шевцова привела еще несколько аргументов, которые попросту противоречили Жилищному кодексу. "И все это, обратите внимание, на голубом глазу, уверенным спокойным голосом, глазом не моргнув. Просто стыдно за мэрию, что настолько неграмотные люди в их структурах работают", - добавил Милов.



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