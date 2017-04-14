Участок Крутицкой набережной расширят за счет Москвы-реки Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Согласно концепции Межрегионального института градостроительства, от Симоновской набережной до Крутицкой набережной также появится улица, которая станет осью нового квартала. Ее строительство запланировано на 2017-2018 годы: вдоль этой улицы появятся полноценные жилые районы со всей необходимой инфраструктурой. Симоновская набережная будет реконструирована от Третьего транспортного кольца до Крутицкой набережной, затем – в сторону улицы Велозаводская. Кроме того, предусмотрено строительство дорог от улицы Восточная до Симоновской набережной и от улицы Ленинская Слобода до третьего Автозаводского проезда. А на самой Симоновской набережной могут появиться Крутицкую набережную на участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной расширят до двух полос в каждую сторону, благодаря чему ее пропускная способность увеличится до 1800 машин в час. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры. Сегодня набережная, а также ближайшие улицы и проезды испытывают дефицит пропускной способности. Для реконструкции набережной в наиболее узких местах планируется задействовать участок акватории Москвы-реки протяженностью 400 метров, на всем протяжении проектируемого участка появится пешеходная часть шириной не менее трех метров. Проект будет реализован до 2019 года за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы.Согласно концепции Межрегионального института градостроительства, от Симоновской набережной до Крутицкой набережной также появится улица, которая станет осью нового квартала. Ее строительство запланировано на 2017-2018 годы: вдоль этой улицы появятся полноценные жилые районы со всей необходимой инфраструктурой. Симоновская набережная будет реконструирована от Третьего транспортного кольца до Крутицкой набережной, затем – в сторону улицы Велозаводская. Кроме того, предусмотрено строительство дорог от улицы Восточная до Симоновской набережной и от улицы Ленинская Слобода до третьего Автозаводского проезда. А на самой Симоновской набережной могут появиться насыпные холмы , аттракцион на бывшей железной дороге и ресторан-ангар.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 мая 2015 г. Ресторан-ангар и аттракцион могут появиться на Симоновской набережной

Институт Генплана Москвы провел среди студентов конкурс на пространственное развитие Симоновской набережной на юге столицы. Победил проект, предлагающий создание насыпных холмов и аттракциона на бывшей железной дороге.

