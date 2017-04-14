Байкерский сезон в Москве откроют мотопарадом 6 мая

6 мая в столице состоится мотопарад, которым московские власти официально откроют мотосезон. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Москва 24"
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По словам Ликсутова, подобная инициатива связана в первую очередь с популярностью данного вида транспорта. По его словам, летом на дороги выезжает порядка 150-200 тысяч мотоциклистов в день, а общее их число в городе растет в среднем на 15-20% в год. Он также подвел итоги пилотного проекта по доступу мотоциклистов на выделенные полосы, заявив, что повсеместное внедрение этой практики нецелесообразно, поскольку создает проблемы для движения. О допуске на выделенные полосы мотоциклисты просят с 2012 года
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Кроме того, Ликсутов рассказал о планах московских властей запустить проект апробации новых правил движения для мотоциклистов, который будет длиться 1,5-2 месяца. В частности, отметил заммэра, в рамках проекта мотолюбители получат возможность передвигаться между рядами, а на перекрестках для них будут созданы специальные стоп-линии.
Как пояснил "Коммерсанту"
автор идеи глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский, сегодня в городах на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии и стартуют вместе с автомобилями, что небезопасно. Для проведения эксперимента власти Москвы выберут перекресток с интенсивным движением, где будет нанесено две стоп-линии: первая — для автомобилей, вторая с интервалом 3-5 метров — для мотоциклистов: такая разметка уже применяется в некоторых странах. Другие эксперты отмечают, что теоретически действующих правил достаточно, а проводимые властями работы по сужению полос и несоблюдение мотоциклистами правил могут спровоцировать рост ДТП.