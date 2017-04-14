Байкерский сезон в Москве откроют мотопарадом 6 мая

8 мая 2014 г. Эксперимент по допуску байкеров на "выделенки" признали неудачным

Байкерам не разрешат ездить по выделенным полосам для общественного транспорта: они не соблюдают скоростной режим, маневрируют на дороге, что мешает движению троллейбусов и создает дополнительные аварийные ситуации.