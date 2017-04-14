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День города в этом году отпразднуют 9 сентябоя
19 апреля 2017 г. | Время публикации 18:28
Рубрики: Праздники  
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Moscow-Live.ru
Празднование Дня города в Москве в этом году состоится 9 сентября. "Дата круглая - 870 лет. Уже начинаем готовиться", - написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в сети "Вконтакте".

В прошлом году депутаты Мосгордумы приняли поправки в закон "О праздниках города Москвы", согласно которым Днем города теперь может быть первая или вторая суббота сентября. Такое решение позволит переносить праздничную дату, чтобы избегать развлекательных мероприятий в траурные дни: год назад первая суббота сентября выпала на день трагедии в Беслане. За перенос даты празднования проголосовали и пользователи проекта "Активный гражданин".
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Среда, 19 апреля 2017 г. // Последняя новость 18:28
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