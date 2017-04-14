День города в этом году отпразднуют 9 сентябоя

13 июля 2016 г. День города теперь будет праздноваться в первую или вторую субботу сентября

У властей столицы появилась возможность выбирать, в какой день будут проводиться мероприятия в честь Дня города. Такая поправка в закон была принята для того, чтобы избежать совпадения дат с траурными днями.