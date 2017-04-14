]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
апреля
pda
Поиск
Архив

В четверг в столице будет до пяти градусов тепла
19 апреля 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В четверг, 20 апреля, в столице будет до пяти градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России. Ночью облачно, на востоке области местами снег, мокрый снег, температура в Москве минус один - минус три, по области до минус шести градусов, ветер северный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

Днем облачно с прояснениями, на востоке области местами небольшой снег, мокрый снег, температура в Москве 3-5, по области 1-6 градусов тепла, ветер северный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Местами гололедица.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.04.2017   23:52
1
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 20 апреля 2017 г. // Последняя новость 19 апреля 2017 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>