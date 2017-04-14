Эксперт: ради реновации в столице можно снести целые кварталы Городская инфраструктура Рубрики: Архитектура

Сюжет: Снос московских хрущевок Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что избиратели его округа воспринимают снос пятиэтажек "очень позитивно" из-за плохого состояния домов и их коммуникаций: к тому же многие жители не могут позволить себе даже самый простой ремонт. "Есть люди, которые не хотят переезжать. Я не понимаю этих людей . Как можно не хотеть переезжать в новое жилье?", - заявил он, добавив, что стоимость квартир в пятиэтажках под снос вырастет, поскольку многие захотят оказаться в этих пятиэтажках, чтобы потом переехать в новое жилье в тех же районах.



Между тем в связи с грядущим переселением из пятиэтажек продажи квартир в них Программа реновации жилья в Москве стала предметом обсуждения в пресс-центре "Национальной Службы Новостей" . Как рассказал главный архитектор Института гелиотектуры Сергей Непомнящий, на сегодняшний день плотность застройки в столице эквивалентна застройке 25% территории одноэтажными домами: для использования человеком не предназначено "колоссальное количество пространств". Исключить технические пространства предлагается за счет прокладки тоннелей, подъема исторических зданий на новый уровень и строительства пассажей между историческими зданиями. Однако каждый такой вопрос необходимо рассматривать отдельно.Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что избиратели его округа воспринимают снос пятиэтажек "очень позитивно" из-за плохого состояния домов и их коммуникаций: к тому же многие жители не могут позволить себе даже самый простой ремонт. "Есть люди, которые не хотят переезжать. Я не понимаю этих людей . Как можно не хотеть переезжать в новое жилье?", - заявил он, добавив, что стоимость квартир в пятиэтажках под снос вырастет, поскольку многие захотят оказаться в этих пятиэтажках, чтобы потом переехать в новое жилье в тех же районах.Между тем в связи с грядущим переселением из пятиэтажек продажи квартир в них практически встали . По словам экспертов, продавцы начали повышать цены, но покупатели не спешат приобретать такие квартиры – их перспектива не ясна, а за сопоставимые суммы они могут купить качественное жилье в новостройках в новой Москве и территориях за МКАД. Банки также не готовы иметь дело с хрущевками из-за проблем с изменением предмета залога. А москвичи опасаются принудительного расселения в отдаленные районы Москвы и на присоединенные территории, отъема квартир в случае несогласия с переездом и сноса домов, которые нуждаются лишь в ремонте.



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Центры, открывшиеся в управах районов, призваны помочь жителям пятиэтажек сделать осознанный выбор о включении либо невключении домов в программу реновации. Между тем спрос на пятиэтажки в сфере недвижимости значительно упал.

