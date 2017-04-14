Москвичей призвали идти на встречу с главами управ, где будет обсуждаться программа реновации

19 апреля 2017 г. Совет при президенте раскритиковал московский законопроект о реновации хрущевок

В заключении экспертов говорится, что документ не решает задачи обновления жилого фонда, нарушает ряд конституционных норм и не предлагает "адекватных правовых механизмов", поэтому его нужно переработать.