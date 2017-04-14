Самый богатый московский министр за год заработал 95 млн рублей. Замы мэра – в 13 раз меньше

30 апреля 2016 г. Мэр Москвы за 2015 год заработал в 10 раз меньше своего заместителя

На сайте правительства Москвы опубликована декларация о доходах за 2015 год мэра Москвы Сергея Собянина, его заработок составил 6,48 миллиона рублей. В лидерах – глава департамента транспорта Максим Ликсутов.