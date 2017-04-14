В столице задержаны мошенники в костюмах волка Забиваки, зарабатывавшие на туристах

17 апреля 2017 г. Матчи Кубка конфедераций не будут транслировать на улицах

Символику Кубка и чемпионата мира уже можно увидеть на рекламных носителях. В общей сложности в Москве разместят несколько десятков композиций из флагов с символикой ФИФА, а также талисман ЧМ-2018 волка Забиваку.