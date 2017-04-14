Совет при президенте раскритиковал московский законопроект о реновации хрущевок

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал законопроект о реновации московских хрущевок. В заключении экспертов, которое приводят "Ведомости"
, говорится, что он не решает поставленной задачи по обновлению жилого фонда и нуждается в переработке.
– Архитекторы предостерегли от поспешного сноса хрущевок
В документе отмечено, что законопроект гипотетически должен защищать интересы граждан, а они могут по личным причинам не хотеть переезда, и этот отказ нужно уважать. Эксперты назвали категорически неприемлемым то, что изъятие земельных участков для госнужд в законопроекте подменяется прекращением права собственности. Предложенный Москвой механизм не позволяет гражданам требовать денежной компенсации взамен жилья.
Есть вопросы у Совета и к судебному рассмотрению споров. Власти предлагают, чтобы собственник мог оспорить решение суда только в части равнозначности нового жилья. Однако само решение административного органа нельзя будет ни проверить, ни отменить в судебном порядке. Членов Совета также не устраивает определение "равнозначности" для собственников нежилых помещений и попытка существенно расширить закон о статусе столицы. Таким образом, "адекватных правовых механизмов" для решения поставленной московскими властями задачи "пока найти не удалось", резюмировали эксперты.
20 апреля Госдума должна рассмотреть законопроект в первом чтении. Минстрой России дал положительный отзыв на законопроект о реновации. Глава ведомства Михаил Мень отметил, что ко второму чтению министерство вместе с Госдумой поработает "над некоторыми замечаниями и нюансами", передает "Интерфакс"
. Он подчеркнул, что основная задача по регулированию внутри законопроекта лежит на московских властях.
Ранее документ поддержало правительство
России, не предъявив принципиальных замечаний. Комиссия по законопроектной деятельности предложила уточнить понятие "реновация", проработать возможность учета мнения населения
, уточнить, на каких основаниях жилье в сносимых домах будет переходить в собственность города; как переселять из ипотечных квартир, как должны "соотноситься" прекращение права собственности москвичей на старые квартиры и возникновение права собственности на новые.
Москвичей законопроект о реновации тревожит. Они опасаются принудительного расселения в отдаленные районы Москвы и на присоединенные территории, отъема квартир в случае несогласия с переездом, сноса крепких домов, которые нуждаются лишь в ремонте. Обещаниям властей переселять жителей хрущевок в тот же или соседний район, а также включать дома в программу реновации только с согласия жителей горожане не верят, так как все эти аспекты не закреплены законодательно.