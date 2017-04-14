Совет при президенте раскритиковал московский законопроект о реновации хрущевок

17 апреля 2017 г. Правительство поддержало московский законопроект о хрущевках с несколькими замечаниями

Комиссия по законопроектной деятельности предложила уточнить понятие "реновация", проработать, как переселять жителей из ипотечных квартир, на каких основаниях жилье в сносимых домах будет переходить в собственность города.