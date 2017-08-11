Движение на нескольких улицах на юге столицы перекрыто из-за фестиваля фейерверков Рубрики: Общественный транспорт

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"Перекрытие в связи с проведением международного фестиваля фейерверков "Ростех" введено на 19 и 20 августа на участке ул. Борисовские Пруды, а также Хордовом проезде, Проектируеумом проезде 4902 и проезде под Москворецким путепроводом, а также съезде с Каширского шоссе на ул. Борисовские пруды в сторону области. С 12:00 до 17:00 запланировано полное перекрытие участка с пропуском общественного транспорта и резидентов, а с 17:00 до окончания мероприятия движение будет перекрыто полностью", – говорится в сообщении.



Кроме того, 19 и 20 августа будет полностью перекрыто движение на дублере Каширского шоссе от ул. Шипиловская до Орехового бульвара в направлении области начиная с 17:00 до окончания работы дополнительного экспрессного маршрута. Движение транспорта перекрыто на участке ул. Борисовские Пруды, Хордовом проезде, Проектиреумом проезде 4902 и проезде под Москворецким путепроводом из-за проведения фестиваля фейерверков. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы."Перекрытие в связи с проведением международного фестиваля фейерверков "Ростех" введено на 19 и 20 августа на участке ул. Борисовские Пруды, а также Хордовом проезде, Проектируеумом проезде 4902 и проезде под Москворецким путепроводом, а также съезде с Каширского шоссе на ул. Борисовские пруды в сторону области. С 12:00 до 17:00 запланировано полное перекрытие участка с пропуском общественного транспорта и резидентов, а с 17:00 до окончания мероприятия движение будет перекрыто полностью", – говорится в сообщении.Кроме того, 19 и 20 августа будет полностью перекрыто движение на дублере Каширского шоссе от ул. Шипиловская до Орехового бульвара в направлении области начиная с 17:00 до окончания работы дополнительного экспрессного маршрута.



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