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Сотни людей пришли проститься с актрисой Верой Глаголевой в Москве
19 августа 2017 г. | Время публикации 14:30
Рубрики: Общество  
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Автор: Любимов Андрей / Агентство городских новостей "Москва"
Люди выстроились в очередь на Васильевской улице возле Дома кино в Москве, чтобы проститься с известной артисткой Верой Глаголевой, скончавшейся 16 августа в Германии на 62-м году жизни, передает РИАМО.

Гроб с телом актрисы установлен на сцене Большого зала Дома кино. Сначала с Глаголевой попрощались коллеги, чиновники, близкие и друзья актрисы. В зале, где проходит прощание, играет любимая музыка Глаголевой.

В полдень в зал смогли войти обычные люди, почитатели таланта артистки, которые моментально заполнили зал. К гробу артистки они несут большое количество цветов. Несколько сотен человек все еще стоят у входа в Дом кино.

В фойе расположилась фотовыставка, где можно увидеть кадры со съемок, моменты из жизни Глаголевой, сообщает ТАСС. На экранах, установленных на стенах, также транслируются фотографии Веры Витальевны и ее коллег. После траурной церемонии прощания пройдут похороны на Троекуровском кладбище, куда будут пускать только близких актрисы.
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