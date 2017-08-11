67-летний москвич проведет 13 лет в колонии строгого режима за убийство соседа по коммуналке Рубрики: Криминал

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"Коптевский районный суд Москвы признал 67-летнего жителя столицы Александра Аристархова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы)", – говорится в сообщении, поступившем в



По данным следствия, одинокий пенсионер, проживавший в коммунальной квартире в Локомотивном проезде, был недоволен тем, что в 2015 году в соседнюю комнату заселилась семья с ребенком, и постоянно конфликтовал с соседями.



После очередной словесной перепалки он ворвался в комнату к соседям с охотничьим ружьем и стал угрожать убийством женщине и ее несовершеннолетней дочери. Защищая близких, глава семейства пытался отобрать у разбушевавшегося пенсионера ружье. Однако тот выстрелил мужчине в бедро и в результате полученного ранения от потери крови мужчина скончался, а его супруга и дочь сумели спастись, убежав из квартиры. Пожилой москвич, застреливший соседа по коммунальной квартире на бытовой почве – из-за конфликта с его женой и дочерью, приговорен к 13 годам заключения, сообщили в прокуратуре столицы."Коптевский районный суд Москвы признал 67-летнего жителя столицы Александра Аристархова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы)", – говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" По данным следствия, одинокий пенсионер, проживавший в коммунальной квартире в Локомотивном проезде, был недоволен тем, что в 2015 году в соседнюю комнату заселилась семья с ребенком, и постоянно конфликтовал с соседями.После очередной словесной перепалки он ворвался в комнату к соседям с охотничьим ружьем и стал угрожать убийством женщине и ее несовершеннолетней дочери. Защищая близких, глава семейства пытался отобрать у разбушевавшегося пенсионера ружье. Однако тот выстрелил мужчине в бедро и в результате полученного ранения от потери крови мужчина скончался, а его супруга и дочь сумели спастись, убежав из квартиры.



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