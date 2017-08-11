Московское метро и МЦК в День города будут работать круглосуточно Метрополитен Рубрики: Праздники

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День города в Москве будет отмечаться 9 и 10 сентября, городу исполнится 870 лет. Столичные власти запланировали проведение мероприятия "Юбилей Москвы", на которое планируется потратить около 500 млн рублей, сообщает http://360tv.ru/news/stalo-izvestno-skolko-potratyat-vlasti-moskvy-na-den-goroda-131653/телеканал "360".



"Впервые в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно. Десятого сентября с 0:30 до 5:30 интервалы движения будут не больше 15 минут", – заявил Собянин. Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в День города Москвы перейдут на круглосуточный режим работы, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, на которого ссылается портал "Известий" День города в Москве будет отмечаться 9 и 10 сентября, городу исполнится 870 лет. Столичные власти запланировали проведение мероприятия "Юбилей Москвы", на которое планируется потратить около 500 млн рублей, сообщает http://360tv.ru/news/stalo-izvestno-skolko-potratyat-vlasti-moskvy-na-den-goroda-131653/телеканал "360"."Впервые в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно. Десятого сентября с 0:30 до 5:30 интервалы движения будут не больше 15 минут", – заявил Собянин.



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