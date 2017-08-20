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Депутат Мосгордумы назвал идею переноса столицы за Урал бредом
19 августа 2017 г. | Время публикации 15:55 | Последние изменения 20 августа 2017 г. 01:23
Рубрики: Общество  
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Евгений Герасимов | Global Look Press
Депутат Московской городской думы Евгений Герасимов назвал "бредовой" идею демографов перенести столицу России в Сибирь или на Дальний Восток для дальнейшего развития России, передает РИАМО.

"Это произносить могут только те люди, которые хотят разрушить нашу страну, разорвать ее на разные части. С моей точки зрения, это бредовая идея, она пусть останется там, откуда возникла", – сказал Герасимов.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил перенести столицу России за Урал, передавал телеканал RT. Соответствующую инициативу содержит проект "Доктрины размосквичивания", который Крупнов направил президенту России Владимиру Путину. Демограф убежден, что приоритет в развитии нужно отдать Дальнему Востоку и Сибири.

По его мнению, необходимо перейти от экономики, сосредоточенной в Москве, к развитию территорий страны. Он считает, что Московский регион вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения и замкнул развитие на себе.
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