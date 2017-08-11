Власти Москвы заверили, что платный въезд в Москву вводить не планируется Рубрики: Автотранспорт

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"Меня спрашивают, будет ли в Москве платный въезд. Могу сказать, что в Москве этим вопросом мы вообще не занимаемся", – сказал Ликсутов. Как сообщает Власти Москвы не рассматривают вопрос введения оплаты за въезд в столицу, сообщил участникам форума "Территория смыслов на Клязьме" заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов."Меня спрашивают, будет ли в Москве платный въезд. Могу сказать, что в Москве этим вопросом мы вообще не занимаемся", – сказал Ликсутов. Как сообщает РИАМО , он добавил также, что тех мер, которые имеются в Москве сейчас для улучшения и развития транспортной системы в столице, достаточно. Речь, по всей видимости, идет о расширении зоны платных парковок и развитии общественного транспорта.



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