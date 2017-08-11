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Власти Москвы заверили, что платный въезд в Москву вводить не планируется
19 августа 2017 г. | Время публикации 18:13 | Последние изменения 18:15
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Власти Москвы не рассматривают вопрос введения оплаты за въезд в столицу, сообщил участникам форума "Территория смыслов на Клязьме" заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Меня спрашивают, будет ли в Москве платный въезд. Могу сказать, что в Москве этим вопросом мы вообще не занимаемся", – сказал Ликсутов. Как сообщает РИАМО, он добавил также, что тех мер, которые имеются в Москве сейчас для улучшения и развития транспортной системы в столице, достаточно. Речь, по всей видимости, идет о расширении зоны платных парковок и развитии общественного транспорта.
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Воскресенье, 20 августа 2017 г. // Последняя новость 19 августа 2017 г. 18:13
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