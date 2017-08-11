В выходные в парке "Сокольники" пройдет фестиваль мороженого и сладостей Рубрики: Праздники

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Помимо этого, для посетителей фестиваля организуют театрализованные и музыкальные представления, кулинарные и творческие мастер-классы, конкурсы и игротеки. Спортивные тренеры и блогеры поделятся секретами правильного питания и здорового образа жизни. Еще во время праздника пройдет лекция по читмилу – плановому нарушению диеты, когда один-два раза в неделю можно позволять себе есть любые продукты. Фестиваль мороженого и сладостей "Лакомка" пройдет в столичном парке "Сокольники" 19-20 августа. Москвичи и гости города смогут попробовать японское рисовое мороженое, сорбеты, домашние лимонады, козинаки, халву, черное и гранулированное мороженое, а также множество других угощений, обещает официальный портал правительства Москвы.Помимо этого, для посетителей фестиваля организуют театрализованные и музыкальные представления, кулинарные и творческие мастер-классы, конкурсы и игротеки. Спортивные тренеры и блогеры поделятся секретами правильного питания и здорового образа жизни. Еще во время праздника пройдет лекция по читмилу – плановому нарушению диеты, когда один-два раза в неделю можно позволять себе есть любые продукты.



Предыдущая статья | Следующая статья

