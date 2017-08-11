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В выходные в парке "Сокольники" пройдет фестиваль мороженого и сладостей
19 августа 2017 г. | Время публикации 09:30 | Последние изменения 09:47
Рубрики: Праздники  
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Moscow-Live.ru
Фестиваль мороженого и сладостей "Лакомка" пройдет в столичном парке "Сокольники" 19-20 августа. Москвичи и гости города смогут попробовать японское рисовое мороженое, сорбеты, домашние лимонады, козинаки, халву, черное и гранулированное мороженое, а также множество других угощений, обещает официальный портал правительства Москвы.

Помимо этого, для посетителей фестиваля организуют театрализованные и музыкальные представления, кулинарные и творческие мастер-классы, конкурсы и игротеки. Спортивные тренеры и блогеры поделятся секретами правильного питания и здорового образа жизни. Еще во время праздника пройдет лекция по читмилу – плановому нарушению диеты, когда один-два раза в неделю можно позволять себе есть любые продукты.
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