Трамвай насмерть сбил пешехода на проспекте Мира Общественный транспорт Рубрики: Происшествия

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"Накануне, 18 августа, около 22:30 в районе д. 163 по проспекту Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая маршрута 17 и пешехода. По предварительным данным, мужчина переходил пути в неположенном месте перед движущимся вагоном. ДТП случилось на обособленном участке трамвайных путей", – сказали в пресс-службе



В пресс-службе уточнили, что в результате произошедшего пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Мосгортранс призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, в особенности в темное время суток, и неукоснительно соблюдать ПДД", – заключили в пресс-службе. ДТП с участием трамвая произошло на северо-востоке столицы, сообщает агентство "Москва" . В районе 163 дома по проспекту Мира трамвай наехал на пешехода. В результате от полученных травм тот скончался на месте. Инцидент произошел 18 августа около 22:30."Накануне, 18 августа, около 22:30 в районе д. 163 по проспекту Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая маршрута 17 и пешехода. По предварительным данным, мужчина переходил пути в неположенном месте перед движущимся вагоном. ДТП случилось на обособленном участке трамвайных путей", – сказали в пресс-службе агентству В пресс-службе уточнили, что в результате произошедшего пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Мосгортранс призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, в особенности в темное время суток, и неукоснительно соблюдать ПДД", – заключили в пресс-службе.



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