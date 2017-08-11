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Трамвай насмерть сбил пешехода на проспекте Мира
19 августа 2017 г. | Время публикации 11:50
Рубрики: Происшествия, Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
ДТП с участием трамвая произошло на северо-востоке столицы, сообщает агентство "Москва". В районе 163 дома по проспекту Мира трамвай наехал на пешехода. В результате от полученных травм тот скончался на месте. Инцидент произошел 18 августа около 22:30.

"Накануне, 18 августа, около 22:30 в районе д. 163 по проспекту Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая маршрута 17 и пешехода. По предварительным данным, мужчина переходил пути в неположенном месте перед движущимся вагоном. ДТП случилось на обособленном участке трамвайных путей", – сказали в пресс-службе агентству.

В пресс-службе уточнили, что в результате произошедшего пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Мосгортранс призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, в особенности в темное время суток, и неукоснительно соблюдать ПДД", – заключили в пресс-службе.
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