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Владельцы карты "Тройка" смогут получить скидки в ресторанах и кафе
19 августа 2017 г. | Время публикации 16:10 | Последние изменения 16:18
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Владельцы карты "Тройка" смогут получить скидки в ресторанах и кафе. Об этом в рамках форума "Территория смыслов на Клязьме" сообщил заммэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Карта "Тройка" будет через некоторое время подключена к программе городской лояльности – скидки в кафе, ресторанах и так далее", – сказал Ликсутов.

Он уточнил, что сейчас выдано 10,5 млн транспортных карт "Тройка", передает агентство "Москва". "Что еще важно для Москвы – мы начали экономить на разовых билетах почти 1,5-2 млрд руб. в год", – добавил заммэра.
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