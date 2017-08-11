Владельцы карты "Тройка" смогут получить скидки в ресторанах и кафе Рубрики: Общество

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"Карта "Тройка" будет через некоторое время подключена к программе городской лояльности – скидки в кафе, ресторанах и так далее", – сказал Ликсутов.



Он уточнил, что сейчас выдано 10,5 млн транспортных карт "Тройка", передает агентство Владельцы карты "Тройка" смогут получить скидки в ресторанах и кафе. Об этом в рамках форума "Территория смыслов на Клязьме" сообщил заммэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов."Карта "Тройка" будет через некоторое время подключена к программе городской лояльности – скидки в кафе, ресторанах и так далее", – сказал Ликсутов.Он уточнил, что сейчас выдано 10,5 млн транспортных карт "Тройка", передает агентство "Москва" . "Что еще важно для Москвы – мы начали экономить на разовых билетах почти 1,5-2 млрд руб. в год", – добавил заммэра.



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