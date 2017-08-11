NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
августа
pda
Поиск
Архив

Новый трамвайный маршрут соединит четыре вокзала Москвы
19 августа 2017 г. | Время публикации 17:17
Рубрики: Общественный транспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
/vk.com/ Сергей Собянин
В Москве планируют запустить новый трамвайный маршрут, который свяжет четыре столичных вокзала, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"Скоро запустим новый трамвайный маршрут, который свяжет четыре московских вокзала. Дорога от Тверской заставы до площади трех вокзалов будет занимать около 30 минут. Сегодня тестируем трамвайные пути на площади Тверской заставы и трамвай "Витязь-М", – сообщил Собянин на странице "ВКонтакте".

До конца 2019 года в столицу поступят 300 трамваев "Витязь-М". Новые трамваи, которые вышли на маршруты столицы в марте текущего года, уже перевезли более 4 миллионов пассажиров.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.08.2017   11:27
1
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 20 августа 2017 г. // Последняя новость 19 августа 2017 г. 18:13
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>