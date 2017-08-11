Новый трамвайный маршрут соединит четыре вокзала Москвы Рубрики: Общественный транспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter /vk.com/ Сергей Собянин



"Скоро запустим новый трамвайный маршрут, который свяжет четыре московских вокзала. Дорога от Тверской заставы до площади трех вокзалов будет занимать около 30 минут. Сегодня тестируем трамвайные пути на площади Тверской заставы и трамвай "Витязь-М", – сообщил Собянин на странице



До конца 2019 года в столицу поступят 300 трамваев "Витязь-М". Новые трамваи, которые вышли на маршруты столицы в марте текущего года, уже перевезли более 4 миллионов пассажиров. В Москве планируют запустить новый трамвайный маршрут, который свяжет четыре столичных вокзала, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин."Скоро запустим новый трамвайный маршрут, который свяжет четыре московских вокзала. Дорога от Тверской заставы до площади трех вокзалов будет занимать около 30 минут. Сегодня тестируем трамвайные пути на площади Тверской заставы и трамвай "Витязь-М", – сообщил Собянин на странице "ВКонтакте" До конца 2019 года в столицу поступят 300 трамваев "Витязь-М". Новые трамваи, которые вышли на маршруты столицы в марте текущего года, уже перевезли более 4 миллионов пассажиров.



Предыдущая статья | Следующая статья

